La strategia di OnePlus vede una serie di smartphone ad occupare quasi tutti i segmenti del mercato. OnePlus 8 rappresenta la soluzione top di gamma e OnePlus Nord la fascia media, ma è evidente che non sia presente una visione per quanto riguarda il mercato entry level. Questo potrebbe cambiare molto presto, almeno da quanto indicato da una fonte affidabile ai colleghi di Android Central.

Snapdragon 460 e display HD+ da 6,52″

OnePlus Clover dovrebbe essere uno nuovo smartphone entry level pronto al debutto su tutti i mercati, a differenza invece di OnePlus Nord che è attualmente commercializzato solo in alcuni paesi. Guardando le presunte specifiche hardware di OnePlus Clover (non è il nome ufficiale del terminale), pare chiaro che l’azienda cinese voglia mettere i bastoni fra le ruote alle altre aziende cinesi impegnate in questa fascia di prezzo, come ad esempio Xiaomi e Realme.

Lo smartphone dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB di RAM, 64 GB di storage espandibile con micro SD, una batteria da 6000 mAh, un pannello frontale IPS da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e tripla fotocamera posteriore. Si tratterebbe in tutto e per tutto di un terminale sviluppato unicamente per conquistare la fascia entry level, soprattutto considerando la quasi certa fluidità e esperienza utente di buon livello offerta da OxygenOS.

Scheda tecnica OnePlus Clover

Display IPS da 6,52 pollici a risoluzione HD+ da 1560 x 720 pixel;

Android 10 con OxygenOS 10;

processore Qualcomm Snapdragon 460 con GPU Adreno 610;

4 GB di RAM e 64 GB di storage interno con supporto alla micro SD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2, sensore secondario da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore terziario da 2 MP con apertura f/2.4;

sensore per le impronte digitali sul retro;

connettività Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, 4G, jack audio da 3.5 mm;

batteria da 6000 mAh con ricarica a 18 W;

nessuna certificazione alla impermeabilità.

Prezzo e disponibilità OnePlus Clover

Benché la fonte del leak sembri essere piuttosto sicura, non è ancora chiaro quando OnePlus Clover dovrebbe essere presentato e a che prezzo. La fonte indica un prezzo vicino alla soglia dei 200 dollari con lancio previsto entro il 2020.

In copertina OnePlus Nord