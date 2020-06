Oggi, 4 giugno 2020, nasce ufficialmente l’offerta dati Kena Internet dell’operatore semi virtuale Kena Mobile. Questa, disponibile già nei punti vendita e sul sito ufficiale, permette agli utenti di utilizzare 100 GB di traffico dati su connessioni 2G, 3G e 4G di TIM fino ad un massimo di 30 Mbps di velocità in download e 5,76 Mbps in upload.

100 GB di traffico a 11,99 euro al mese

Kena Internet 11.99 ha un costo mensile pari a 11,99 euro e sono inclusi anche 10 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 10 SMS – è chiaro la nuova tariffa di Kena Mobile punta tutto sul traffico dati piuttosto che sulla voce.

Kena Internet 11.99 è inoltre ad appannaggio dei soli nuovi clienti che attivano una nuova SIM con l’operatore e che richiedono anche un nuovo numero telefonico; non è quindi prevista per i clienti che stanno ponderando la portabilità del numero telefonico in Kena Mobile.

Il costo di attivazione e della SIM è completamente gratuito, mentre il cliente deve sostenere solo il costo della prima ricarica minima pari a 15 euro, di cui verranno scalati solo 11,99 euro lasciando 3,01 euro come credito residuo.

Nel caso in cui l’utente dovesse consumare i 100 GB a disposizione prima del rinnovo mensile, la connessione dati verrà bloccata fino al rinnovamento della offerta. Kena Internet 11.99 si rinnoverà automaticamente ogni mese in presenza di credito disponibile sulla SIM, mentre in caso contrario verrà sospesa fino a nuova ricarica.

Attiva Kena Internet 11,99 sul sito ufficiale

