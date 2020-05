Quest’oggi l’AGCOM con la delibera 217/20/CIR stabilisce che TIM e Iliad dovranno risarcire un cliente per un ritardo di portabilità di diversi mesi. Da quanto si evince dal documento PDF pubblicato sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si scopre che un cliente aveva fatto richiesta di portabilità del numero il giorno 21 giugno 2018.

TIM e Iliad equamente colpevoli

In tale data il cliente TIM aveva tentato di acquistare una SIM Iliad da un totem Simbox richiedendo la portabilità del proprio numero telefonico, come del resto possibile in ogni Simbox Iliad. Malgrado il cliente abbia tentato di svolgere l’operazione in loco, anche con assistenza di un operatore Iliad, e poi successivamente sul sito ufficiale della compagnia, la procedura non andava mai a buon fine.

Nello specifico, dei tre tentativi di portabilità, il cliente veniva bloccato da un mancato riconoscimento del codice ICCID stampato sulla SIM TIM. Nonostante i reclami telefonici e scritti già a partire dal 16 luglio 2018, l’operatore italiano aveva dato riscontro al cliente solo il successivo 21 gennaio 2019, imputando ad Iliad la responsabilità di mancata portabilità.

Considerato il danno fatto al cliente per la mancata portabilità del numero, egli aveva richiesto all’AGCOM l’immediata portabilità del numero sulla SIM Ilad ed il risarcimento pari a 5 euro per ogni giorno di ritardo previsto dall’articolo 7 del Regolamento indennizzi. Dal canto loro, TIM si è difesa sottolineando le colpe di Iliad che non avrebbe inserito il codice ICCID della SIM, mentre l’operatore francese, invece, non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva.

Alla luce di quanto emerso e viste le varie documentazioni difensive, l’AGCOM ha ritenuto che le responsabilità di mancata portabilità del numero siano equamente distribuite fra TIM e Iliad che, entro 60 giorni, dovranno corrispondere al cliente la somma di 687 euro divisi al 50% fra entrambi gli operatori.

Il cliente riceverà quindi un rimborso pari a 1,50 euro al giorno, e non 5 euro, per il ritardo della portabilità del numero in quanto ha continuato ad usufruire della propria SIM durante tutti questi mesi.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche