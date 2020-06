Huawei P40 Pro+ arriva finalmente in Italia: lo smartphone premium è stato presentato lo scorso marzo insieme ai fratelli Huawei P40 e Huawei P40 Pro ed è ora disponibile all’acquisto sul Huawei Store a un prezzo decisamente non economico: per fortuna il produttore include nella cifra alcuni regali interessanti.

Huawei P40 Pro+ disponibile in Italia

Huawei annuncia oggi l’arrivo in Italia di Huawei P40 Pro+, lo smartphone di punta della gamma flagship di questa prima parte del 2020. Per Huawei e per Pier Giorgio Furcas (Deputy General Manager Huawei CBG Italia) il nuovo “Huawei P40 Pro+ rappresenta la massima espressione della fotografia visionaria, grazie all’esclusivo Huawei Ultra Vision Sensor, al SuperZoom Array e alle caratteristiche cinematografiche di livello professionale. Lo smartphone offre anche una connessione ultraveloce garantita dalle impareggiabili prestazioni del processore Kirin 990 5G, per connettere istantaneamente le persone e il mondo che le circonda”.

Lo smartphone può infatti contare su specifiche tecniche di livello e fascino assoluto, che comprendono display OLED da 6,58 pollici a 90 hz, SoC Kirin 990 5G a 7 nm, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, penta-camera UltraVision Leica (sensore principale da 50 MP, grandangolare Cine Camera da 40 MP, zoom ottico 3x da 8 MP e 10x da 12 MP e sensore ToF per la profondità) e batteria da 4200 mAh. Huawei P40 Pro+ è già pronto per il “futuro” della connettività grazie al supporto al 5G e al Wi-Fi 6 Plus a 160 MHz.

Per quanto riguarda il software, Huawei P40 Pro+ dispone di EMUI 10.1 basata su Android 10, con funzionalità quali Huawei MeeTime per le applicazioni di video chat, Huawei Share per la connessione ad altri dispositivi e Multi-Screen Collaboration per abbattere le barriere tra Android e Windows. Come tutti i nuovi prodotti della casa cinese, anche il top di gamma non dispone dei Servizi Google, ma di Huawei Mobile Services e AppGallery.

Huawei P40 Pro+: prezzi e regali

Huawei P40 Pro+ è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, 12 giugno 2020, al prezzo consigliato di 1399,90 euro nelle colorazioni Black Ceramic e Ceramic White. Per il momento potete ordinarlo solo sul Huawei Store, ma nei prossimi giorni potrete trovarlo anche presso il Huawei Experience Store di Milano e i negozi delle principali catene di elettronica.

La consegna è prevista a partire dal 22 giugno con in regalo le cuffie Huawei FreeBuds 3i (valore di 99 euro), Huawei mini speaker (valore di 29,90 euro), 50 GB di Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video e fino a 10 film on demand. Coloro che ordineranno il loro Huawei P40 Pro+ entro il 24 di questo mese riceveranno in omaggio anche la basetta di ricarica Huawei SuperCharge, dal valore di 129,90 euro.

