Nonostante il 2020 per HTC sia partito male, il produttore dichiarò presto di volersi rifare nel nuovo decennio con nuove soluzioni, fra cui smartphone. Ne è stata prova a fine inverno prima un telefono entry level come HTC Wildfire R70, e appresso un modem 5G.

Ora, dopo qualche piccola soddisfazione nel trend di marzo, si sente battere un altro colpo nel settore mobile attraverso nuove indiscrezioni che ci parlano di quello che pare essere un nuovo smartphone di fascia media già battezzato come HTC Desire 20.

HTC Desire 20 nei dettagli

E così HTC parrebbe avere in cantiere un nuovo telefono di fascia media. Si chiamerebbe HTC Desire 20 e, si capisce, dovrebbe andare a sostituire proprio quei due Desire 19 presentati l’anno scorso.

Dal punto di vista estetico, si dovrebbe presentare come una sorta di mix fra OnePlus 8 davanti, perciò con il foro defilato a sinistra per la fotocamera, e Xiaomi Mi 10 dietro con la classica disposizione del modulo fotocamere laterale.

Sotto il cofano, HTC Desire 20 dovrebbe montare poi un chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 660, affiancato a 6 GB di RAM. Comunque, Android 10 e una vecchia gloria come la presa jack audio delle cuffie a parte, non trapelano ulteriori dettagli in proposito.