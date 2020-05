Uno dei prodotti svelati da HONOR durante la sua conferenza Smart Life di oggi è il tablet HONOR V6. Anche se da alcuni anni il mercato dei tablet è in netta diminuzione, sia Huawei che HONOR non hanno abbandonato questo segmento di dispositivi mobili, ma hanno addirittura rilasciato prodotti interessanti come il tablet Huawei MatePad Pro 5G lo scorso anno e ora questo tablet HONOR V6 con connettività 5G e Wi-Fi 6.

Design di HONOR V6

Il tablet HONOR V6 offre un grande display fullscreen da 10,4 pollici con risoluzione 2K e rapporto schermo a corpo dell’84%. Il dispositivo sfodera un design posteriore ispirato dalla natura ed è disponibile in tre combinazioni di colori: Wizard of OZ, Titanium Sky Silver e Magic Night Black.

HONOR V6 è inoltre dotato della stilo Magin Pencil con 4096 livelli di sensibilità alla pressione che può essere utilizzata anche per il disegno artistico, inoltre il tablet include anche una tastiera meccanica Bluetooth.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, HONOR V6 mette a disposizione una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP.

Previous Next Fullscreen

Specifiche di HONOR V6

Il tablet è alimentato dal SoC Kirin 985 5G ed è il primo della sua categoria a supportare anche la tecnologia WiFi 6+ con larghezza di banda di 160 MHz e tecnologia dinamica per la larghezza di banda stretta che risulta più stabile attraverso i muri.

HONOR V6 include l’audio Histen 6.1 3D recentemente sviluppato da Huawei e un sistema a quattro speaker di grande ampiezza. Il tutto è alimentato da una capiente batteria da 7250 mAh che può essere ricaricata tramite porta USB Type-C o tramite ricarica super veloce da 22,5 W.

Prezzo e disponibilità di HONOR V6

HONOR deve ancora annunciare prezzi e disponibilità del tablet HONOR V6 e bisognerà aspettare fino al 13 giugno per scoprire questi dettagli.