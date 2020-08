Alla vigilia della presentazione di Google Pixel 4a, più volte rimandata da Google a causa dell’attuale emergenza sanitaria, è ancora una volta il leaker indiano Ishan Argawal a mostrarci una nuova immagine relativa ai prossimi smartphone Google, che saranno verosimilmente presentati in autunno.

L’immagine, che vedete in copertina, sembrerebbe dunque confermare l’arrivo di ben due smartphone dotati di connettività 5G. L’immagine non fornisce molte indicazioni, ma qualcosa è comunque possibile ricavare, in particolare dalle dimensioni.

È innanzitutto scontato che non ci troviamo di fronte a un Google Pixel 4a, dotato di un tasto di accensione/sblocco di colore verde. In questo caso abbiamo due diversi dispositivi, con pulsanti di differente colore e con una texture leggermente diversa.

Il dispositivo sulla destra a giudicare dalla finitura, dovrebbe essere Google Pixel 5, mentre quello a sinistra dovrebbe essere Google Pixel 4a 5G. Ricordiamo però che quest’ultimo avrà uno schermo di dimensioni maggiori, sia di Pixel 5 che dell’imminente Pixel 4a. Chi aspettava un Pixel 4a XL non rimarrà dunque deluso, visto che potrà scegliere un dispositivo più grande e dotato allo stesso tempo di connettività 5G.

Da sottolineare inoltre che la dimensione della fotocamera sembra identica su entrambi i dispositivi. È dunque possibile che entrambi siano destinati a utilizzare una doppia fotocamera posteriore, probabilmente con la stessa configurazione dello scorso anno, un sensore principale affiancato da uno zoom ottico.