A nove mesi dal debutto sul mercato, Google Stadia non ha ancora raggiunto ufficialmente la piattaforma Android TV, ma un passo dopo l’altro il servizio di gioco in streaming di Google si sta avvicinando al fatidico giorno.

L’ultimo progresso in questo senso riguarda l’aggiunta del supporto 4K HDR per i giochi Google Stadia che sembra essere disponibile per alcuni dispositivi Android TV nella sezione “Prestazioni” all’interno delle impostazioni di Google Stadia, dove appaiono due interruttori per attivare singolarmente il supporto 4K e il supporto HDR.

Google Stadia aggiunge il supporto 4K HDR su Android TV

Le nuove opzioni sono state individuate su Nvidia Shield TV e sulla soundbar JBL Link Bar e presumibilmente funziona su qualsiasi dispositivo Android che supporta la risoluzione 4K e l’HDR.

I primi indizi che queste funzionalità erano previste per Google Stadia su Android TV sono apparsi lo scorso maggio, ma i pulsanti per attivarle sembrano essere appena entrati in funzione con la versione 2.26 dell’app nella quale Google ha anche migliorato il supporto del controller.

Le recenti modifiche e aggiunte al servizio Google Stadia lasciano ben sperare che il supporto completo di Android TV arriverà a breve. L’app Google Stadia è raggiungibile nel Google Play Store attraverso il badge sottostante.

Leggi anche: Ecco come giocare con Google Stadia su Android TV