Google Lens sta andando incontro ad un gran numero di novità in queste ultime settimane. Infatti, dopo avervi mostrato la funzione che permette di copiare il testo dalla carta al computer o di imparare nuove parole e pronunciarle, l’applicazione di Google si sta apprestando anche a mandare in pensione le calcolatrici grazie alla possibilità di risolvere problemi di matematica semplicemente sfruttando la fotocamera del proprio smartphone.

Di questa funzione ve ne avevamo parlato a fine aprile 2020, ma quest’oggi i colleghi di XDA sono riusciti a testarla dal vivo a seguito dell’installazione della beta 11.9.14.29 di App Google, la stessa di cui vi avevamo parlato in queste ore circa l’arrivo di nuove funzionalità per Google Assistant.

Problemi di matematica e molto altro

Come si può vedere dall’immagine qui in basso, la nuova modalità “Education” di Google Lens permette di inquadrare un problema matematico – in questo caso una semplice addizione – per ricevere immediatamente la soluzione corretta. La modalità ricalca quella già offerta da altre applicazioni simili, con la piccola differenza che Google offrirà anche alcuni risultati di ricerca per aiutare gli utenti a comprendere meglio i passi compiuti per arrivare alla soluzione del problema.

Google è anche prossimo al lancio della funzione “Places” – “luoghi” – per riconoscere automaticamente punti di riferimento famosi, come ad esempio un grattacielo, un parco, una statua e tanto altro. Purtroppo per via del lockdown è stato impossibile riuscire a provare dal vivo la funzione, ma è piuttosto semplice intuirne il funzionamento.

Le feature descritte in questa news sono state attivate con dei procedimenti non noti, ed infatti non sono disponibili sui dispositivi presenti in redazione nonostante siano muniti dell’ultima beta dell’App Google.