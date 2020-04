Il teardown della versione 11.3.7.29 di App Google di qualche tempo fa ci aveva mostrato come presto Google Lens sarebbe stato capace di risolvere problemi di matematica. In queste ore, tramite un ulteriore teardown della versione beta 11.7 dell’App Google, scopriamo che il codice in rifermento a Google Lens contiene alcune stringhe che fanno esplicitamente riferimento alla possibilità di risolvere equazioni di matematica.

Google Lens risolve equazioni

Infatti, analizzando le stringhe “lens_math_equation“, è chiaramente indicata la possibilità di ricevere una “soluzione” al problema con tanto di “passi da compiere” per risolvere l’equazione di matematica. La versione attuale di Google Lens offre una soluzione simile, ma si basa unicamente sulla possibilità di cercare sul web immagini simili e di copiare il risultato del problema.

<string name=”lens_math_equation_step_section_title”>STEPS TO SOLVE</string>

<string name=”lens_math_equation_solution_section_title”>SOLUTION</string>

Al momento non è chiaro se la possibilità di risolvere problemi di matematica verrà implementata come un filtro di Google Lens o se basterà puntare la fotocamera del proprio smartphone per iniziare a cercare una soluzione. Però, considerando l’avanzamento dei lavori, è possibile che ben presto avremo modo di scoprire come il tutto verrà implementato dagli ingegneri di Google.

Volendo, se siete curiosi, tramite questo link potete registrarvi al canale beta dell’App Google in modo da scoprire in anteprima le novità a cui Google sta lavorando.