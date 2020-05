Google continua a implementare nuove funzioni su Google Assistant. E dopo le regolazioni per la sensibilità dei comandi vocali, si prepara a introdurre un paio di opzioni in fase di test: una per controllare il meteo e il traffico nei luoghi preferiti, l’altra per impostare degli eventi programmati. Vediamo di che si tratta.

Le ultime novità di Google Assistant

La prima, la funzione relativa alle informazioni meteo e sul traffico dei luoghi preferiti salvati sull’app Google è un’opzione in fase di roll out per alcuni utenti segnalata da Android Police.

Serve in sostanza a verificare a colpo d’occhio tali informazioni dal menù delle impostazioni, nella sezione “I tuoi luoghi“, come potete vedere dagli screenshot a seguire (prima e dopo).

Se quest’ultima è stata segnalata come disponibile da alcuni sulla versione 11.9.15 dell’app Google, quella relativa agli eventi programmati è frutto di un teardown della versione beta della medesima app, in versione 11.9.

Al suo interno i colleghi di 9to5Google hanno rilevato una nuova opzione “Bell Schedule” relativa agli eventi programmati da impostare, accompagnata da un’icona che presenta una campanella racchiusa in una casa stilizzata.

Non è chiaro come tale funzione possa coesistere con le routine di Google Assistant, ma ne sapremo sicuramente di più prossimamente.

