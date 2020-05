Google Lens può essere di aiuto nell’attività quotidiana per cercare oggetti e cose presenti nel mondo reale, ma può essere utile anche a migliorare la produttività in regime di lavoro a distanza.

Google sta aggiungendo alcune nuove funzionalità per rendere gli utenti più produttivi da casa, come la copia di testo dalla carta direttamente al computer, imparare nuove parole e come pronunciarle correttamente e cercare rapidamente nuovi concetti.

Copiare il testo dalla carta al computer

Selezionando il testo con Google Lens, ora è possibile toccare “copia sul computer” per incollarlo rapidamente su un altro dispositivo connesso con Chrome per copiare rapidamente note scritte a mano con un a buona calligrafia e incollarle comodamente sul laptop.

Imparare nuove parole e come pronunciarle

Google Lens è utile per tradurre in spagnolo, cinese e più di 100 altre lingue puntando la fotocamera verso il testo. Se state sfruttando il tempo extra nelle mura domestiche per imparare una nuova lingua, ora potete usare Lens anche per esercitarvi in parole o frasi difficili da pronunciare, selezionando il testo e toccando il nuovo pulsante “Ascolta” per sentirlo ad alta voce.

Cercare rapidamente nuovi concetti

Se vi imbattete in una parola o una frase che non conoscete contenuta in un libro o in un giornale, Google Lens ora può aiutarvi con i risultati della Ricerca Google in linea.

Queste funzionalità sono disponibili da oggi ad eccezione di Listen, disponibile su Android e in arrivo su iOS, tuttavia la copia del testo sul computer richiede l’ultima versione di Chrome. Google Lens è disponibile nell’app Google su iOS e nell’app Google Lens su Android.