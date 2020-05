Band Notifications è un’applicazione che permette di ricevere correttamente le notifiche di WhatsApp sulle smartband e sugli smartwatch di Huawei e HONOR.

Lo strumento offre la possibilità di correggere i problemi di notifica sui dispositivi indossabili dei due produttori semplicemente scegliendo il modello in possesso e seguendo la procedura indicata dall’app.

I passaggi per impostare la corretta ricezione delle notifiche di WhatsApp sul bracciale sono i seguenti:

Aprire l’app della propria smartband o smartwatch Andare nelle impostazioni del bracciale Andare alla voce Notifiche Abilitare le notifiche di Band Notifications Ricordarsi di disattivare le notifiche di WhatsApp nell’app Huawei Health Fornire a Band Notifications le autorizzazioni per l’accesso alle notifiche

A questo punto la configurazione iniziale è completata e successivamente sarà possibile attivare o disattivare il servizio in qualsiasi momento tramite Band Notifications.

Nelle impostazioni è possibile modificare le autorizzazioni per l’accesso alle notifiche ed eventualmente nascondere la notifica di servizio attivo in background.

Lo strumento richiede l’utilizzo dell’app Huawei Health e supporta Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro, Huawei Watch, Huawei Watch GT, Huawei Watch GT2, Huawei Watch GT2e, HONOR Band 3, HONOR Band 4 e HONOR Band 5.

Band Notifications non è in nessun modo collegata a Huawei e WhatsApp ed è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma al momento è ancora in fase di di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug. A seguire trovate il badge per individuare la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.