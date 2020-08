LG G7 ThinQ si aggiorna ad Android 10 in Italia a distanza di qualche mese dagli avvistamenti in Corea. Il giorno tanto atteso dai possessori del top di gamma 2018 della casa sud-coreana è finalmente arrivato, ed è ora di accogliere le tante novità portate dall’interfaccia LG UX 9.0, presentata lo scorso autunno.

Novità aggiornamento Android 10 per LG G7 ThinQ

LG annuncia il rollout dell’aggiornamento di LG G7 ThinQ ad Android 10: il flagship 2018 dell’azienda sta dunque ricevendo, come promesso, il suo secondo (e ultimo) major update, che porta con sé, come anticipato, la rinnovata interfaccia LG UX 9.0.

Secondo la casa lo smartphone risulta ora più semplice e intuitivo da utilizzare grazie all’ottimizzazione dei menu e alle opzioni contestuali, che si trovano nella parte bassa dello schermo consentendo una maggiore accessibilità (ad esempio nelle app Rubrica e Galleria). Ecco la lista delle novità più interessanti dell’aggiornamento in distribuzione:

nuove gesture per la navigazione all’interno del sistema;

per la navigazione all’interno del sistema; modalità notte per ottimizzare la fruizione dei contenuti con poca luce e dare meno fastidio agli occhi;

per ottimizzare la fruizione dei contenuti con poca luce e dare meno fastidio agli occhi; modalità desktop per collegare LG G7 ThinQ a monitor o TV tramite HDMI e accedere al sistema tramite mouse e tastiera Bluetooth;

per collegare LG G7 ThinQ a monitor o TV tramite HDMI e accedere al sistema tramite mouse e tastiera Bluetooth; Benessere Digitale per tenere sotto controllo il tempo da dedicare allo smartphone;

per tenere sotto controllo il tempo da dedicare allo smartphone; nuova interfaccia per la fotocamera , più semplice e intuitiva grazie alle gesture;

, più semplice e intuitiva grazie alle gesture; Pop-up Window per ridurre le app in finestra per una migliore gestione del multitasking.

Come aggiornare LG G7 ThinQ ad Android 10

L’aggiornamento ad Android 10 per LG G7 ThinQ è disponibile per il download in Italia per le versioni no brand e brand Vodafone, e arriverà nelle prossime settimane sui modelli di altri operatori. Per aggiornare il vostro smartphone potete accedere al menu Centro Aggiornamenti. Fateci sapere se siete soddisfatti del lavoro fatto dal produttore sul vostro LG G7 ThinQ.

