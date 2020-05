Android 10 e la LG UX 9.0 annessa stanno arrivando su altri smartphone del produttore sudcoreano: LG V50s ThinQ e LG G7 ThinQ. Il roll out risulta essere partito già in Corea del Sud per questi ultimi, ma per il nostro mercato ci sarà da pazientare ancora un po’.

Le novità dell’aggiornamento di LG V50s ThinQ e LG G7 ThinQ

Sono simili per entrambi le novità introdotte dal nuovo aggiornamento in fase di rilascio, che introduce Android 10 e la nuova LG UX 9.0. Oltre alle novità della decima versione del robottino verde, LG introduce altri cambiamenti e ritocchi vari dell’interfaccia grafica proprietaria, con la modalità scura, la schermata del multitasking simile a quella della One UI 2.0 e altro ancora.

Il changelog dell’aggiornamento di LG V50s ThinQ e LG G7 ThinQ cita inoltre l’aggiunta della finestra pop-up, dello stile delle gesture nella barra di navigazione, di modifiche per il collegamento alle impostazioni di accessibilità e (per il primo) nuove impostazioni per il doppio schermo secondo quanto emerso.

Come aggiornare LG V50s ThinQ e LG G7 ThinQ

Come anticipato, si tratta di un aggiornamento che LG sta rilasciando in queste ore in Sud Corea. Ragion per cui per il momento non c’è altro da fare che attendere ulteriori novità per il nostro mercato. Non appena sarà disponibile, vi verrà notificato dagli stessi LG V50s ThinQ e LG G7 ThinQ, oppure lo potrete cercare manualmente dalla sezione relativa nel menù delle impostazioni del telefono.

In ogni caso, vi terremo aggiornati non appena se ne saprà di più.