Sono in fase di roll out gli aggiornamenti per una serie di dispositivi Android, a partire da Nokia 5.1 che, per la gioia dei suoi possessori, sta ricevendo Android 10. Novità anche in casa OnePlus e Huawei, che andiamo a scoprire con ordine.

Android 10 per Nokia 5.1

È iniziato in queste ore il roll out di Android 10 per Nokia 5.1, che ne fa il quindicesimo dispositivo del brand finlandese a ricevere la più recente (ancora per qualche mese) versione del robottino verde. Nell’aggiornamento, che pesa poco più di 1,3 GB, sono incluse anche le patch di sicurezza del mese di aprile e tutte le novità presenti in Android 10.

Al momento il roll out sembra coinvolgere una trentina di Paesi, tra i quali non rientra l’Italia. Nei prossimi giorni HMD Global fornirà maggiori dettagli per la Fase 2 dell’aggiornamento, che con ogni probabilità andrà a coinvolgere anche i modelli italiani.

OnePlus 7 e 7 Pro ricevono Open Beta 14

Poche novità nella Open Beta 14, in fase di roll out per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Si parte dalle patch di sicurezza del mese maggio, che sono affiancate da miglioramenti alla stabilità, un maggior numero di stili per l’orologio nell’Ambient Display, e dalla correzione di alcuni bug introdotti in precedenza.

È inoltre possibile visualizzare lo storico delle chiamate registrate, utilizzando il menu con i tre puntini in alto a destra.

Open Beta 3 per OnePlus 5 e 5T

Sono pochi anche i miglioramenti apportati dalla Open Beta 3 di OxygenOS (Android 10) per OnePlus 5 e OnePlus 5T. Niente patch di sicurezza, ma solo miglioramenti alla stabilità dell’app Fotocamera, ottimizzazioni legate ad alcune visualizzazioni errate, e la correzione di una serie di bug.

Non potevano mancare i classici miglioramenti generici alla stabilità del sistema. I file di aggiornamento possono essere scaricati utilizzando i link sottostanti:

Patch di maggio per due prodotti Huawei

Chiudiamo questa rapida carrellata di aggiornamenti con due dispositivi targati Huawei. Si parte da Huawei Mate RS Porsche Design per il quale sono arrivate le patch di sicurezza del mese di maggio. Il file pesa poco più di 150 Mb e può essere scaricato tramite OTA dalle impostazioni dello smartphone.

Stessa novità, ovvero patch di maggio, anche per Huawei MediaPad M5 Pro, il cui aggiornamento pesa circa 208 MB e non porta altre novità. Al momento non si segnalano problemi da parte degli utenti che hanno già provveduto a installare gli aggiornamenti.