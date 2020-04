Anche Sony avvia il roll out delle patch di sicurezza di aprile 2020. Sono tanti gli smartphone che stanno iniziando a riceverle via aggiornamento, da Sony Xperia 1 e Xperia 5, passando per Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium e XZ3.

Ma non basta, perché segnaliamo inoltre il rilascio di un nuovo update per HONOR MagicWatch 2 e, un’ulteriore conferma della disponibilità dell’aggiornamento di Android 10 per Samsung Galaxy A50, che già vi avevamo anticipato circa una settimana fa.

Le novità dell’aggiornamento di Sony di aprile 2020

Come al solito, Sony è particolarmente parca di dettagli sulle modifiche apportate, che in tal caso introducono tutte le nuove patch di sicurezza di aprile.

Quello che sappiamo, oltre alle consuete ottimizzazioni è che per Sony Xperia 1 e Xperia 5, il numero di build è 55.1.A.3.149, mentre per Sony Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, XZ2 Compact, XZ2 Premium e XZ3 c’è la build 52.1.A.0.672. Ecco gli screenshot, in ordine.

Le novità dell’aggiornamento di Android 10 di Samsung Galaxy A50

Annunciato già nei giorni scorsi, l’aggiornamento che introduce Android 10 su Samsung Galaxy A50 pare ormai in fase di roll out anche in Italia. Innanzitutto, debutta la Samsung One UI 2.0 con tutte le sue funzioni ormai note, fra nuove gesture di navigazione, la modalità scura nativa e altro ancora.

La build A505FNXXU4BTC9 è stata rilasciata già in alcuni mercati europei, ma spunta su SamMobile il firmware italiano Vodafone, datato 25 marzo 2020, con le patch di sicurezza di aprile (link in fondo).

Le novità dell’aggiornamento di HONOR MagicWatch 2

Concludiamo con lo smartwatch HONOR MagicWatch 2. Anch’esso si può godere un aggiornamento che introduce una nuova versione, la 1.0.6.32 con al corredo una funzione interessante.

Il pacchetto pesa circa 20 MB e, oltre a migliorare la stabilità del sistema, aggiunge la funzione SpO2, cioè una tecnologia che, in tal caso, stima la saturazione dell’ossigeno del sangue.

Come aggiornare

Per quanto riguarda gli smartphone Sony, gli aggiornamenti sono attualmente in fase di roll out via OTA. Mancano delle segnalazioni relative al rilascio italiano, ma ci aspettiamo una disponibilità imminente.

Diverso il discorso per Samsung Galaxy A50, dispositivo per il quale l’aggiornamento di Android 10 risulta essere disponibile già da alcuni giorni. Non in Italia, chiaro, ma anche qui è lecito immaginare un rilascio imminente. Altrimenti, c’è il firmware Vodafone italiano citato, scaricabile da SamMobile da questa pagina.

E infine HONOR MagicWatch 2, lo smartwatch per il quale abbiamo segnalato la disponibilità della nuova funzione SpO2. Ebbene, in tal caso l’aggiornamento è stato rilevato proprio in Italia e lo dovreste trovare fin da subito.

Ma fateci sapere nel box dei commenti qui sotto, se avete notato qualcosa.