Mentre LG sarebbe impegnata a sviluppare un particolare dispositivo con display pieghevole e arrotolabile, in queste ore un nuovo brevetto pubblicato dall’ente CNIPA (China National Intellectual Property Administration) ritrae uno smartphone Xiaomi con display pieghevole.

Cornici sottili e quattro fotocamere

Come si può notare dalle immagini presenti qui in basso, la particolarità di questo smartphone di Xiaomi è la somiglianza con Huawei Mate Xs, almeno per quanto riguarda il modo in cui il display si estende verso l’esterno. Le immagini presenti nel brevetto mostrano un pannello con cornici estremamente ottimizzate, con una leggera lingua di telaio solo lungo il bordo destro.

Dal brevetto è inoltre possibile notare un sistema di fotocamere con quattro sensori, flash LED ed un particolare tasto ovale posto subito sotto il comparto fotografico. Questo, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe attivare il meccanismo che permette al display di estendersi verso l’esterno.

Dall’altro lato appare ben visibile il tasto di accensione/spegnimento e quello che sembrerebbe essere il bilanciere del volume. Considerando l’assenza di un sensore fisico per le impronte digitali, è probabile che questo verrà integrato all’interno del display. Infine, sul bordo inferiore, risulta essere ben visibile uno speaker e la porta USB Type-C per la ricarica.

Purtroppo non è chiaro quando questo smartphone vedrà la luce del sole – molti scommettono che dovrebbe arrivare durante il Q3 2020, ovvero quando Samsung molto probabilmente lancerà Samsung Galaxy Fold 2 -, e nemmeno il suo prezzo di listino.

Che ne pensate di questo dispositivo? Acquistereste uno smartphone pieghevole prodotto da Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.