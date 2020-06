Che LG sia affascinata da dispositivi con display arrotolabili lo sappiamo ormai da un pezzo. Infatti, sebbene non sia ancora entrata in questo particolare mercato dove invece regna sovrana Samsung con Samsung Galaxy Fold e Samsung Galaxy Z Flip – con sommo dispiacere per Motorola RAZR che invece non ha sbancato come si pensava -, l’azienda sud coreana è protagonista di un interessante brevetto dove è possibile notare un dispositivo (molto probabilmente uno smartphone) munito di display pighevole e arrotolabile.

Display arrotolabile e pieghevole

Secondo quanto si evince dalle poche informazioni che circolano attorno al brevetto, pare che l’utente possa applicare una forza sul lato destro per estendere il display e fargli assumere le dimensioni di un comune tablet oppure di un notebook. Alcune fonti non meglio citate sottolineano che il display di questo particolare dispositivo sarebbe caratterizzato da 12 strati per garantire la corretta duttilità e robustezza per assumere le diverse forme senza andare incontro a malfunzionamenti.

LG dovrebbe presentare questo particolare dispositivo già entro il 2020, ma alcuni rumor indicano che l’azienda sarebbe pronta a rimandare il lancio nel caso in cui non dovesse soddisfare i requisiti stringenti di robustezza e resistenza. Lo sviluppo di questo device con display pieghevole e arrotolabile è ancora avvolto da una fitta nebbia di segretezza, ma è probabile che torneremo presto a parlarne in caso dovesse entrare in fase di test.

Che ne pensate di questo dispositivo? Acquistereste mai un foldable di LG con queste caratteristiche? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.