Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni su alcuni degli smartphone in arrivo sul mercato come Xiaomi Mi CC10, Redmi 9, HTC Desire 20 Pro e Motorola RAZR 2.

Iniziando da Xiaomi Mi CC10, stando alle ultime voci provenienti dal continente asiatico, lo smartphone dovrebbe poter contare su un sensore fotografico principale Samsung ISOCELL Bright HM2 da 108 megapixel e un teleobiettivo capace di garantire uno zoom ottico 12X e digitale 120X.

Per la presentazione probabilmente ci sarà da attendere sino al prossimo mese.

Redmi, invece, si prepara a lanciare la serie Redmi 9 e proprio il modello “base” nelle scorse ore è apparso in Rete in un’immagine leaked (sulla cui attendibilità non vi sono garanzie) che ci mostra la presunta parte posteriore dello smartphone e due delle colorazioni in cui sarà venduto:

Il modulo fotografico ed il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sono posizionati su una base di forma circolare soprannominata “Chinese circle”.

Le ultime anticipazioni su HTC Desire 20 Pro, Motorola RAZR 2 e Realme X3

Sempre nelle scorse ore sul catalogo dei dispositivi di Google Play Console è apparso HTC Desire 20 Pro, device che ha nome in codice “htc_bymdugl” e nome modello “HTC 2Q9J10000”.

Stando al database di Google, HTC Desire 20 Pro potrà contare su un processore Qualcomm Snapdragon 665, 6 GB di RAM, un display con risoluzione Full HD+ e Android 10.

Infine, in attesa del lancio della seconda generazione di Motorola RAZR, in Rete si è diffusa una nuova indiscrezione che prova ad anticiparci una delle principali feature dello smartphone.

Stando a quanto rivelato da Ross Young, infatti, Motorola RAZR 2 dovrebbe poter contare su uno schermo interno più grande, con una diagonale da 6,7 pollici (come il Samsung Galaxy Z Flip) ed anche quello esterno dovrebbe essere più grande di quello attuale. Staremo a vedere.

Oltre a Realme X3 Superzoom, il produttore asiatico ha in programma di lanciare Realme X3 e Realme X3 Pro, device che stando al database del BIS potranno contare su un processore Qualcomm Snapdragon 855+, 8 GB di RAM, un display con refresh rate a 120 Hz.