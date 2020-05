In queste ore WINDTRE offre una interessante promozione una tantum per alcuni clienti già impegnati con l’operatore telefonico. Infatti, tramite un SMS, i clienti possono ottenere 100 GB di traffico in più al prezzo di 7,99 euro.

100 GB a 7,99 euro una tantum

Infatti, come recita il testo dell’SMS di WINDTRE, “Hai diritto a questa OFFERTA del mese: 100 GIGA per 30 gg a 7,99E per ringraziarti di aver scelto WINDTRE. Rispondi MAGGIO a questo SMS entro il 24/05 per attivare. Trascorsi 30 gg l’offerta di disattivera’ in automatico. Stiamo più vicini!”

Quindi, per attivare la promozione, i clienti devono rispondere “MAGGIO” all’SMS fino al prossimo 24 maggio 2020. L’offerta, etichettata come “100 Giga xTe Special” permetterà agli utenti di utilizzare 100 GB di traffico in più una tantum per 30 giorni. Questa, trascorso il mese, verrà automaticamente disattivata senza alcun costo aggiuntivo.

Promo Roadshow TNP estesa al 31 maggio

Vodafone, dal canto suo, ha invece deciso di prorogare la Promo Roadshow TNP fino al prossimo 31 maggio 2020 per acquistare alcuni smartphone a rate con tasso zero. La promozione in questione è valida per tutti i nuovi utenti che hanno sottoscritto una offerta C’all, Shake, Vodafone Facile, Junior, One Pro, Smart, Ultra e Special.

Ma le novità non finisco qui: l’operatore rosso ha anche inserito HONOR 8S come nuovo smartphone da acquistare a rate, il quale va a prendere il posto di Samsung Galaxy A10 – qui la lista di tutti gli smartphone acquistabili a rate con Vodafone.

Nello specifico ecco le offerte e i dettagli di HONOR 8S acquistabile a rate:

Red Ultra e Red Smart, a 0 euro per 24 mesi con 29,99 euro di anticipo e 100 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

per 24 mesi con di anticipo e di contributo massimo per recesso anticipato; gamma Infinito, a 0,99 euro per 30 mesi con 9,99 euro di anticipo e 100 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

per 30 mesi con di anticipo e di contributo massimo per recesso anticipato; Vodafone One Pro, Shake it Easy, Facile e Junior, a 1,99 euro per 30 mesi con 9,99 euro di anticipo e 60 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

per 30 mesi con di anticipo e di contributo massimo per recesso anticipato; C’All, Special, Up e altre offerte ricaricabili, a 2,99 euro per 30 mesi con 9,99 euro di anticipo e 0 euro di contributo massimo per recesso anticipato.

