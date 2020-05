I clienti Vodafone iscritti al programma di fidelizzazione Vodafone Happy Black saranno certamente contenti di scoprire gli interessanti sconti per acquistare prodotti a marchio Mars.

Sconti Mars su Vodafone Happy Black

Nello specifico, i clienti Vodafone Happy Black potranno acquistare un gran numero di snack (M&M’s, Twix, Mars, Bounty e tanti altri) e prodotti per animali domestici (Cesar, Whiskas, Sheba e tanti altri) con sconti pari al 40%.

Per quanto riguarda gli snack gli utenti potranno acquistare i prodotti di cui necessitano tramite lo shop online dedicato, con tanto di spedizioni gratuite a partire da ordini superiori a 34,90 euro. Lo stesso riguarda anche per l’acquisto di prodotti per gli animali domestici, con tanto di spedizioni gratuite sempre a partire da 34,90 euro.

Per usufruire degli sconti basta semplicemente selezionare i prodotti, aggiungerli nel carrello ed in inserire il codice ricevuto tramite SMS.

Nuovi premi in arrivo su TIM Party

Il concorso TIM Party lanciato lo scorso 22 maggio 2020 etichettato “Con TIM Party vincere è di casa!“, permette ai clienti dell’operatore italiano di vincere alcuni premi in modalità instant win. Il concorso in questione, disponibile fino al prossimo 11 giugno 2020, sarà a disposizione dei clienti TIM di rete fissa e mobile iscritti a TIM Party che avranno la possibilità di sfruttare tre chance di gioco ogni giorno.

I clienti dovranno selezionare una stanza e scegliere per quale premio giocare nelle seguenti aree: soffitta, terrazzo, studio, cucina e salotto. Ognuna di queste aree della casa offre alcuni premi e, come detto poco più su, ogni cliente avrà 3 chance per vincere un premio. In complesso TIM offrirà 105 premi instant win giornalieri, 15 premi settimanali e una estrazione di un premio finale per ognuna delle cinque aree della casa.

Premi giornalieri

Abbonamento annuale alla rivista VilleGiardini per l’area “terrazzo”;

kit fitness composto da materassino, 2 mattonelle, sacca, anello pilate e palla ginnastica con pompa inclusa per l’area “soffitta”;

abbonamento annuale alla rivista Focus per l’area “studio”;

una PlayStation Gift Card per l’area “salotto”;

un abbonamento mensile ad un corso cucina per l’area “cucina”.

Premi settimanali

Trampolino elastico per l’area “terrazzo”;

una cyclette per l’area “soffitta”;

una lampada da tavolo per l’area “studio”;

una PlayStation 4 da 500 GB per l’area “salotto”;

un estrattore di succo Kenwood per l’area “cucina”.

Estrazioni finali

Set giardino con divano, due poltrone e tavolino basso tondo per l’area “terrazzo”;

un tapis roulant per l’area “soffitta”;

un notebook Toshiba da 13,3″ per l’area “studio”;

un smart TV Samsung da 65 pollici per l’area “salotto”;

una macchina da caffè automatica De’Longhi per l’area “cucina”.

Tutti i vincitori dei premi instant win riceveranno una comunicazione anche all’indirizzo email indicato durante la fase di iscrizione, mentre sarà necessario inviare entro 48 ore dalla comunicazione di vincita il modulo di accettazione correttamente compilato ed una copia del documento di identità.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche