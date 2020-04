Vodafone, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, si appresta a lanciare sul mercato ben cinque nuove offerte solo dati, le Vodafone Giga Speed, che permetteranno di ottenere fino a 150 GB.

Nello specifico, le nuove offerte Vodafone Giga Speed sono tre, si distinguono tra di loro per il quantitativo di GB inclusi e per la tipologia di offerta – ricaricabile o in abbonamento. Tutte e tre, comunque, saranno disponibili all’attivazione a partire da domani, 19 aprile 2020, sia per i nuovi che per i già clienti privati dell’operatore rosso.

Vodafone Giga Speed: dettagli e costi di tutte le offerte

Come detto poc’anzi, le nuove offerte solo dati targate Vodafone sono cinque, vediamole in dettaglio:

Vodafone Giga Speed 20 – Mette a disposizione del cliente 20 GB di traffico dati e si rinnova mensilmente al prezzo di 9,99 euro al mese.

– Mette a disposizione del cliente 20 GB di traffico dati e si rinnova mensilmente al prezzo di 9,99 euro al mese. Vodafone Giga Speed 50 – Mette a disposizione del cliente 50 GB di traffico dati e si rinnova mensilmente al prezzo di 13,99 euro al mese.

– Mette a disposizione del cliente 50 GB di traffico dati e si rinnova mensilmente al prezzo di 13,99 euro al mese. Vodafone Giga Speed Pack – È nettamente diversa dalle prime due, in quanto non prevede un meccanismo di rinnovo automatico e soprattutto non è su base mensile, ma trimestrale. Vodafone Giga Pack comprende un bundle complessivo di 150 GB, che vengono messi a disposizione del cliente al prezzo di 39,99 euro una tantum e possono essere sfruttati per 3 mesi a partire dal momento dell’attivazione. Il cliente potrà comunque utilizzare il servizio Riparti per continuare a navigare anticipando il costo del rinnovo.

Queste tre offerte, come anticipato, sono attivabili sia dai nuovi che dai già clienti e il costo di attivazione è sensibilmente diverso: 10 euro per i nuovi clienti, 19 euro per i clienti Vodafone.

Accanto alle tre offerte dedicate ai clienti ricaricabili appena descritte, ce ne sono anche due dedicate ai clienti in abbonamento:

Vodafone Giga Speed Plus 50 – Mette a disposizione del cliente 50 GB di traffico dati al prezzo di 11,99 euro al mese, con la possibilità di aggiungere 1 euro al mese per il Mobile Wi-Fi di Vodafone in abbinamento con Telefono No Problem.

– Mette a disposizione del cliente 50 GB di traffico dati al prezzo di 11,99 euro al mese, con la possibilità di aggiungere 1 euro al mese per il Mobile Wi-Fi di Vodafone in abbinamento con Telefono No Problem. Vodafone Giga Speed Plus 100 – Mette a disposizione del cliente 100 GB di traffico dati al prezzo di 19,99 euro al mese, con la possibilità di aggiungere 1 euro di anticipo per il Mobile Wi-Fi di Vodafone.

Queste due offerte in abbonamento prevedono un costo di attivazione di 5 euro e una permanenza minima di 12 mesi, elevati a 24 mesi in caso di abbinamento del Mobile Wi-Fi. In caso di recesso anticipato, il cliente sarà tenuto al pagamento di un contributo di 50 euro, con importo decrescente su base trimestrale. Vale la pena ricordare che il Mobile Wi-Fi può essere aggiunto anche alle tre offerte ricaricabili, tuttavia in quel caso è in vendita cash a 64 euro con pagamento anticipato.

Le offerte sono associate al piano base Internet Ricaricabile e Internet Abbonamento, per i nuovi clienti invece i piani saranno Internet Ricaricabile New e Internet Abbonamento New.

