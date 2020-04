Continuano le offerte telefoniche ad personam, stavolta con TIM che sta offrendo una promozione niente male con tanti giga per navigare. Si chiama TIM 50 Giga White, vediamo di che si tratta e come attivarla.

Dettagli e come attivare TIM 50 Giga White

Parliamo di un’opzione aggiuntiva che va ad affiancarsi al pacchetto già incluso con le offerte TIM personali. TIM 50 Giga White, va così a fungere da ulteriore scorta di traffico dati per navigare in serenità nei prossimi tre mesi.

Esatto, è proprio questo l’intervallo di tempo in cui è valida tale opzione, che prevede, come intuibile, 50 giga al mese per navigare in 4G limitato a 30 Mbps con lo streaming dei video in qualità SD; un giga è utilizzabile anche per la navigazione in Unione Europea. Il prezzo? 1,99 euro al mese.

Si tratta di un’offerta ad personam (cioè per alcuni clienti selezionati) che, ove disponibile, prende posto nell’app MyTIM, nella sezione “Offerte per te”.

Per attivare TIM 50 Giga White non c’è altro da fare che seguire le indicazioni a schermo, attivazione che non necessita di alcun costo aggiuntivo e che, terminati i tre mesi, si disattiva automaticamente.