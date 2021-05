Una delle personalizzazioni di Android più apprezzate in assoluto è la possibilità di cambiare il tipo di carattere del sistema operativo, il cosiddetto Font. Si tratta di una operazione fattibile sulla maggior parte degli smartphone in circolazione tuttavia su quelli a marchio Xiaomi, Redmi e Poco negli ultimi aggiornamenti è stata rimossa questa funzionalità.

La motivazione è attualmente sconosciuta tuttavia tramite un piccolo gioco nelle impostazioni è possibile riaverla e poter così tornare a cambiare font. Si tratta di una procedura molto semplice e che non richiede conoscenze specifiche per cui fattibile da tutti. Vediamo quindi i passaggi di questa guida Xiaomi.

Cambiare Font su Xiaomi, Redmi e Poco

Come dicevamo l’impostazione è attualmente nascosta e non accessibile, per renderla visibile è sufficiente procedere così:

recarsi nelle Impostazioni, scorrere il menu ed entrare in Opzioni Aggiuntive;

a questo punto cliccare Regione e modificarla da Italia a India (tranquilli, non andrete a modificare né la lingua ne altre cose rilevanti);

adesso potete andare nella Home e cercare Temi fra le applicazioni installate, dopodiché aprirla;

magicamente saranno comparse due nuove voci nella barra di navigazione inferiore, ovvero Suonerie e Font.

Adesso, da questa nuova sezione, potrete scorrere la lista di stili di caratteri, individuare quello che più vi piace e installarlo cliccando l’apposito pulsante verde. Terminata l’installazione potrete infine decidere di applicarlo al sistema e per fare ciò sarà richiesto un riavvio del sistema operativo.

Come ripristinare il Font originario su Xiaomi, Redmi e Poco

Qualora voleste tornare indietro e ripristinare il font originario la procedura è molto semplice, è sufficiente:

aprire l’applicazione Temi e cliccare nella barra di navigazione la voce T;

cliccare su I miei caratteri ;

; selezionare Roboto (che è il font predefinito).

Dopo il riavvio avrete di nuovo lo stile originario.

Una volta modificato il Font potete decidere di mantenere la regione su India oppure spostarlo nuovamente su Italia, la sezione scomparirà di nuovo ma potrete riaccedervi seguendo gli stessi passaggi.