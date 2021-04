Quello della sicurezza in ambito smartphone è un aspetto molto importante ma che spesso viene un po’ sottovalutato, soprattutto dagli utenti meno esperti e le conseguenze in alcuni casi possono essere anche molto gravi.

Un esempio è quello che emerge da uno studio condotto un paio di anni fa dall’esperta in sicurezza informatica Tarah Wheeler, stando al quale quasi il 30% di iPhone vittime di intrusioni e furti di dati utilizzava un codice numerico troppo semplice.

Ebbene sì, la sicurezza di uno smartphone parte proprio dal PIN di accesso di uno smartphone e anche se in tanti preferiscono ricorrere a soluzioni più “moderne” (come per esempio il riconoscimento del volto oppure la scansione dell’impronta digitale), sono ancora numerosi quelli che continuano ad affidarsi al buon classico codice composto da 4 numeri.

Ecco i codici PIN da non usare per non avere brutte sorprese

E non c’è nulla di male a sfruttare la semplicità che si nasconde dietro a questo sistema di sicurezza, a patto di non cadere nella “banalità”. Quelli che seguono, infatti, sono i PIN che secondo lo studio di Tarah Wheeler sono stati ritenuti troppo facili da individuare e che, pertanto, non andrebbero mai usati:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

9999

3333

5555

6666

1122

1313

8888

4321

2001

1010

Se rientrate tra gli utenti che hanno impostato come PIN del proprio smartphone uno di questi codici troppo semplici da individuare, l’unica cosa che dovreste fare a questo punto è sostituirlo.

La procedura per farlo è semplice (anche se potrebbe cambiare leggermente da produttore a produttore, a seconda dell’interfaccia personalizzata implementata nel device): è sufficiente, infatti, andare nel menu delle Impostazioni, scorrere fino alla sezione dedicata alla Sicurezza o allo Sblocco schermo e quindi inserire il vecchio PIN e quello nuovo, confermando la scelta fatta.

Si tratta di un’operazione immediata ma che potrebbe risparmiarvi delle brutte sorprese, soprattutto se considerate quanto importanti siano diventati ormai gli smartphone, che praticamente contengono al giorno d’oggi tutto il nostro mondo.

