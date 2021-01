Secondo i risultati riportati dall’app CheBanda, raccolti tramite i test effettuati dagli utenti dell’app stessa nel 2020, la rete GigaNetwork di Vodafone rappresenta ancora la rete mobile più veloce in Italia.

L’App CheBanda, sviluppata da QoSi per conto di Altroconsumo, ha stilato la classifica della qualità della rete mobile in Italia per gli operatori Vodafone, WindTre, TIM e Iliad considerando la velocità di download e di upload, la qualità dello streaming video e della navigazione sui siti web, parametri che hanno fatto guadagnare il primo posto all’operatore Vodafone per il terzo anno consecutivo.

Ecco la classifica delle migliori reti mobili in Italia

Stando ai dati riportati da CheBanda, nei 12 mesi del 2020 Vodafone ha ottenuto 18.988 punti, mentre WINDTRE ha guadagnato il secondo posto con 18.269 punti, scavalcando TIM cha ha totalizzato 16.989 punti. Fuori dal podio l’operatore Iliad, che ha comunque ottenuto 15.016 punti.

Questi punteggi sono generati da un algoritmo che considera i risultati ottenuti in tutte le prove calcolando il rapporto tra i due test sulla velocità (download e upload calcolati in kbit/s) e i due test sulla qualità (calcolati in percentuale di visione e navigazione senza ritardi).

Tuttavia è da precisare che questa classifica è frutto di un nuovo algoritmo rispetto al passato per rendere i dati più uniformi e omogenei, i quali considerano la media dei risultati ottenuti nella singola località, in modo da evitare che i test svolti dal singolo utente possano pesare eccessivamente rispetto al totale, inoltre le singole località pesano sul giudizio totale nazionale in maniera proporzionale alla loro popolazione.

Secondo i dati forniti dall’app, la qualità degli operatori è apparsa peggiorata durante i mesi di lockdown. L’andamento sarebbe legato anche alle misure restrittive che hanno portato a un maggiore utilizzo della rete mobile in quei periodi.

