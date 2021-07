Huawei AppGallery si arricchisce di una nuova importante applicazione: dopo le novità di questi giorni riguardanti Petal Maps, da poche ore disponibile anche sugli smartwatch, sullo store arriva Petal Mail, l’applicazione dedicata alla posta elettronica che ha debuttato in beta lo scorso marzo.

Petal Mail è disponibile su Huawei AppGallery

Il servizio per la gestione della posta elettronica può essere utilizzato solamente con un indirizzo Petal Mail (@petalmail.com), almeno per il momento, che può essere creato alla prima apertura. Quest’ultimo può essere poi sfruttato come Huawei ID, risultando utile per accedere ad altri servizi del produttore. Oltre alla classica password, troviamo altri metodi di verifica che possono essere utilizzati per il login, come il riconoscimento del viso, l’impronta e la verifica tramite SMS.

Chi si aspettava un’app che fungesse da client multi account per tenere sotto controllo tutti gli indirizzi email rimarrà dunque deluso, visto che per ora non risulta possibile aggiungere account di altri servizi di posta. In ogni caso Petal Mail consente di inviare e ricevere email in modo semplice, anche con eventuali allegati e Cc e Ccn, di organizzare la posta con archivio e cartella spam e di ricevere promemoria via email in tempo reale. All’interno delle impostazioni si può verificare la lista degli indirizzi bloccati e poco altro, ma siamo sicuri che con il passare delle settimane Huawei punterà a rendere Petal Mail sempre più completa e ricca di funzionalità.

Se volete provare Petal Mail sul vostro smartphone o tablet con Huawei Mobile Services non dovete fare altro che scaricarla gratuitamente da AppGallery. Fateci sapere come vi state trovando nel solito box qui di seguito.