Con meno di 50 euro non è facile trovare perfino smartwatch obsoleti di seconda mano, budget che basta tuttavia per un prodotto come Haylou RS5, il più recente orologio smart presentato negli scorsi giorni da un’azienda cinese che produce vari dispositivi, sia audio che indossabili (wearable). Lo abbiamo provato in queste ultime settimane, curiosi di capire cosa potesse offrire uno smartwatch così economico, per nulla tradito dal design, il suo forte assieme al bel display AMOLED da 2,01″ e all’autonomia.

Design e materiali

Esteticamente parlando, Haylou RS5 non sembra affatto uno smartwatch di fascia economica. Il design è curato, il corpo molto solido, vanta anche materiali nobili, come la ghiera in metallo di qualità aerospaziale, specifica il produttore, materiale che gli dona una certa eleganza e robustezza (è anche certificato IP68 per resistenza alle immersioni in acqua e alla polvere). Il fondello è in plastica, come nella stragrande maggioranza degli smartwatch in circolazione, a parte alcuni sportwatch e dispositivi di fascia premium che costano 10 volte tanto (e più).

Sono molto sottili anche i bordi del display, con un rapporto fra schermo e superficie superiore del 75%, che lo rende al passo coi tempi anche se paragonato a smartwatch costosi. Essendo dotato di uno schermo touch, non ci sono pulsanti fisici per gestirlo e per muoversi nell’interfaccia, a parte una rotella metallica posta sul lato destro dell’orologio, zigrinata per essere più comoda da usare. La scelta di posizionarla al centro potrebbe tuttavia essere causa di avvii indesiderati con alcuni movimenti del polso (capitati solo un paio di volte fra le coperte).

Haylou RS5 è un orologio di medie dimensioni, misurando 50,5 mm di altezza, 38,5 mm di larghezza e 10,5 mm di spessore. Il peso di 51 grammi (cinturino compreso) lo rende abbastanza comodo da indossare pure di notte, anche per chi ha polsi medio piccoli. Pratico anche il sistema per agganciare i cinturini, a sgancio rapido: in confezione ce n’è uno in silicone in tinta con il colore dell’orologio (bianco o nero) e un secondo in tessuto. Quest’ultimo, in particolare, è ben fatto e molto comodo, con un sistema di fissaggio piuttosto preciso e modulabile.

Dunque, promosso a pieni voti Haylou RS5 per quanto riguarda l’estetica, soprattutto considerando il prezzo di vendita.

Display, sensori e autonomia

Oltre al design, avevamo anticipato un’altra caratteristica distintiva di Haylou RS5: lo schermo. Monta un ampio display touch AMOLED da 2,01” con una risoluzione di 410 x 502 pixel, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e ben 1000 nit di luminosità massima. Numeri a parte, lo schermo è molto visibile anche sotto la luce del sole, è gradevole da vedere, complessivamente di ottima qualità considerando che lo monta uno smartwatch da meno di 50 euro (di listino).

Unica nota negativa da segnalare in proposito, è l’eccessiva scattosità delle transizioni e delle animazioni, quasi come se il refresh rate del display fosse inferiore ai 60 Hz dichiarati; considerando che è appena arrivato sul mercato, non escludiamo si tratti di un mero problema di gioventù risolvibile con un futuro aggiornamento software. Nulla di particolarmente problematico, comunque.

Schermo a parte, Haylou RS5 è uno smartwatch ben dotato perché monta microfono e altoparlante per le chiamate Bluetooth (in versione 5.2, in termini di raggio d’azione non ci ha soddisfatto molto, è inferiore a molti altri dispositivi e causa di disconnessioni frequenti), ha un sensore cardiofrequenzimetro con supporto alla rilevazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, un sensore di movimento, ma non ne integra uno per la regolazione automatica della luminosità dello schermo, né un chip GPS, pecche abbastanza rilevanti ma in parte giustificate dalla fascia di prezzo in cui si posiziona.

Grazie a una batteria da 300 mAh, Haylou RS5 assicura tanti giorni di autonomia, si ricarica completamente in 2 ore circa. Il produttore promette 9 giorni di utilizzo standard, fino a 20 con la modalità risparmio energetico attiva, e 3 con always-on display. Visto che la resa di quest’ultima opzione non è il massimo dal punto di vista estetico (con la sola indicazione dell’ora e della data, senza particolari fronzoli), durante la prova lo abbiamo utilizzato normalmente, senza attivare nemmeno l’altra modalità a basso consumo energetico. I risultati? Superiori ai dati dichiarati, due settimane con una sola ricarica, tenendolo al polso tutti i giorni, anche di notte. Davvero niente male.

Funzioni software e personalizzazione

Haylou RS5 è uno smartwatch dotato di varie funzioni software, quelle che ci si aspetterebbe da un dispositivo economico. Niente Wear OS, ovviamente, ma un sistema operativo semplice e abbastanza intuitivo da usare, nonostante non sia al momento disponibile la lingua italiana. Ci si interagisce principalmente toccando lo schermo con le dita, con la rotella laterale che permette di scorrere fra le voci e i quadranti se ruotata, e di accedere ai menu o di tornare indietro se premuta. Con uno swipe verso il basso dal bordo superiore si accede invece a una sorta di finestra con alcune scorciatoie utili (a mo’ di tendina degli smartphone, purtroppo non personalizzabile), uno swipe dal lato sinistro svela invece a un’altra finestra con le ultime app aperte.

Sono molte le opzioni per personalizzare esteticamente Haylou RS5, con oltre 150 quadranti a disposizione fra cui scegliere (ce ne sono molti di particolari e carini), da caricare sul dispositivo tramite l’app companion e poi selezionare dallo smartwatch ruotando la rotella dalla schermata principale. Haylou Fun, l’applicazione con cui connettere RS5 al telefono, è invece tradotta in italiano (benché in modo un po’ sommario) e, oltre a caricare i quadranti, consente di impostare alcune funzioni e di avere una panoramica più ricca dei dati rilevati dallo smartwatch, anche relativi alle attività sportive.

A tal proposito Haylou RS5 integra di serie oltre 150 modalità sportive, sia indoor che outdoor. C’è da dire che i campi dati mostrati e le informazioni registrate sono pressoché le stesse e, il fatto che non ci siano antenne con cui collegarsi ai sistemi di localizzazione (GPS, Galileo, GLONASS, eccetera), limita di molto le possibilità offerte. Può andare per chi cerca uno smartwatch con cui registrare tempo, frequenza cardiaca e che dia una stima sommaria delle calorie bruciate durante lo sport; ma chi cerca un orologio un minimo utile per gestire le proprie attività sportive farebbe bene a guardare altrove, possibilmente a uno sportwatch vero e proprio.

Haylou RS5 è equipaggiato inoltre con varie funzioni per monitorare la salute. I dati rilevati dal cardiofrequenzimetro sono abbastanza veritieri durante la giornata e il sonno, un po’ meno durante attività sportive come il sollevamento pesi, una croce comune ai sensori cardio da polso, in cui i movimenti delle braccia sono spesso causa di letture errate. Più complicato valutare la bontà dei dati relativi al monitoraggio del sonno, specie se relativi alle fasi del sonno (REM, sonno leggero, profondo e veglia) situazione in cui servirebbero dei dispositivi medici costosi, che al momento non possediamo. Possiamo tuttavia dire che, in queste settimane, lo smartwatch ha rilevato i tempi con margini di errori minimi; anche le sensazioni al risveglio sono state spesso coerenti con i punteggi del sonno indicati dal dispositivo. Sono informazioni visibili sia sull’app companion che direttamente dallo smartwatch, che permette anche di tenere d’occhio i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (se attivato manualmente), lo stress, la frequenza di respiri e altri parametri.

Come anticipato, Haylou RS5 supporta anche le chiamate Bluetooth, una funzione che necessita, ovviamente, di uno smartphone nei paraggi, con cui rispondere o avviare una nuova chiamata direttamente dallo smartwatch, grazie a rubrica e tastierino per comporre il numero di telefono. Utile anche la scorciatoia per attivare l’assistente vocale (è compatibile con Google Assistant), si può usare lo smartwatch come altoparlante, la calcolatrice, il timer, il pulsante remoto per scattare le foto (è necessario però far riferimento sull’app companion Haylou Fun, usata per fotografare) le informazioni meteo, gli esercizi di respirazione gestiti con vibrazione e animazioni, o ancora, le sveglie (bisogna tuttavia ricordare che, quando è impostata la modalità non disturbare, vengono silenziati anche gli allarmi; una spiacevole sorpresa, nonostante fosse indicato a chiare lettere nella schermata dedicata).

Non manca, chiaramente, la ricezione delle notifiche dello smartphone connesso, ma non consente di rispondere, nemmeno con delle risposte preimpostate; dall’app companion è possibile scegliere da quali servizi riceverne, ma niente immagini ed emoji. Per il resto, Haylou RS5 permette di gestire i suoni e i livelli di vibrazione (già ben presente al minimo, benché poco netto il feedback), di scegliere la disposizione delle app nel menu (fra elenco, icone sparse alla Apple Watch o ordinate in griglia 3×3), di attivare o spegnere la rotazione del polso come gesto per attivare lo schermo, anche di tenere attiva la funzione always-on display (schermo sempre attivo), come anticipato.

In conclusione

Sì, ha senso comprare uno smartwatch così economico, per rispondere alla domanda fondativa. O meglio, ha senso per chi cerca un orologio economico ma fatto bene, con uno schermo di qualità, un’autonomia notevole e alcune funzioni smart. Difficile consigliarlo invece a chi desidera uno smartwatch con cui monitorare lo sport o che permetta in alcune occasioni di fare a meno dello smartphone: bene le chiamate bluetooth, ma pesa la mancanza delle risposte rapide. Nulla di grave o problematico, intendiamoci, anche perché non escludiamo che l’azienda possa risolvere con i futuri aggiornamenti software, utili magari anche per rendere un po’ più fluide le animazioni e le transizioni, o per aggiungere qualche altra funzionalità.

Il prezzo di listino di 48,99 dollari (39,99 in occasione del lancio), rende Haylou RS5 uno smartwatch dall’ottimo rapporto fra qualità e prezzo, una scelta sensata per chiunque non abbia particolari esigenze e desideri un orologio smart bello, moderno e comodo da indossare tutti i giorni. Difficile trovare di meglio con un budget così ridotto, anche nel mercato dell’usato.

Per maggiori informazioni e per acquistare Haylou RS5 potete visitare la pagina web del sito ufficiale, o potete acquistarlo anche su AliExpress.

