Xiaomi Mi TV Stick è un gadget semplice quanto interessante: si tratta di una chiavetta HDMI che ha al suo interno il minimo indispensabile per far girare Android TV e Chromecast, così da trasformare qualsiasi display, monitor o televisore in una Smart TV.

Costa solo 39,99 euro ed è sufficiente collegarla a una TV per avere subito accesso alle varie piattaforme di contenuti multimediali in streaming come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, RaiPlay e non solo. Scopriamola più nel dettaglio in questa recensione.

Cos’è e come funziona la Mi TV Stick | Video

Caratteristiche tecniche Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick è un dongle molto semplice dal punto di vista hardware e ovviamente con poche pretese visto il prezzo cui viene venduta. Ecco le specifiche tecniche:

Peso di 28gr;

RAM: 1GB;

Memoria interna: 8GB;

CPU Quad-core Cortex A53;

Porte: HDMI x 1, MicroUSB x 1;

OS: Android 9 TV e chromecast integrato;

Risoluzione video in uscita 1080p 60fps, no 4K;

Supporta decodifica audio multicanale DTS e Dolby HD;

Connettività: Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, Bluetooth: 4.2.

Come configurare la Xiaomi Mi TV Stick

Configurare la Xiaomi Mi TV Stick è davvero molto semplice, è sufficiente:

collegare il cavo MicroUSB alla chiavetta HDMI;

collegare il cavo USB alla porta USB del televisore (o del carica batterie presente in confezione) e collegare la chiavetta tramite la porta HDMI al televisore;

sul tv andare in “Sorgenti” e premere su “HDMI”;

seguire le istruzioni a schermo per il setup iniziale.

Più nello specifico a questo punto verrà richiesto di selezionare lingua e regione, dopodiché è sufficiente prendere il proprio smartphone Android, accenderlo e sbloccarlo e pronunciare “Ok Google, configura nuovo dispositivo” e questo vi permetterà di sincronizzare il vostro account Google con la Mi TV Stick.

Cosa può fare la Xiaomi Mi TV Stick

Le principali funzionalità della Xiaomi Mi TV Stick sono 2:

avere Android TV e il relativo Play Store per scaricare nuove applicazioni e giochi (quest’ultimo sconsigliato visto le scarse specifiche tecniche della MI TV Stick);

Nel primo caso, per entrare più nel dettaglio, è possibile navigare nello store per scaricare le varie applicazioni dei servizi che offrono contenuti multimediali in streaming come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Film, Facebook Watch, RaiPlay. Così come in tutte le TV con Android TV non sono al momento disponibili Mediaset Play, Now TV e SkyGo, fra le più importanti.

Fra gli aspetti negativi c’è sicuramente l’hardware risicato all’osso, questo obbliga ad avere pazienza quando si naviga tra i vari menu e soprattutto se si decide di utilizzare l’assistente Google integrato: lento a reagire e a rispondere. Allo stesso modo non è un accessorio votato al mondo del gaming, per cui vi sconsigliamo di installare giochi dal Play Store ma esclusivamente Applicazioni.

Xiaomi Mi TV Stick rispetto alla concorrenza

Xiaomi Mi TV Stick vs Google Chromecast

Rispetto a Google Chromecast possiamo definire la Xiaomi Mi TV Stick più completa perché alla fine dei conti integra la stessa tecnologia ed in aggiunta offre anche il sistema operativo Android TV. Questo significa che possiamo trasmettere contenuti dallo smartphone, come faremmo con Chromecast, ma anche una certa indipendenza potendo avviare film e serie TV senza l’uso del telefono.

Xiaomi Mi TV Stick vs Xiaomi Mi Box S

Xiaomi Mi Box S è un prodotto meno recente della Mi TV Stick e viene offerto a un prezzo di 59,99 Euro (lo trovate su Amazon.it). Sono quasi lo stesso prodotto se non fosse per una differente forma e specifiche tecniche superiori, questo gli consente di avere un’uscita video in 4K, ovvero una qualità maggiore rispetto al 1080p 60 fps della Stick.

Xiaomi Mi TV Stick vs Amazon Fire TV Stick

Un altro prodotto molto simile è la Amazon Fire TV Stick che però da non ha Android TV e non ha la tecnologia Chromecast. Il sistema operativo è sempre Android ma modificato con una interfaccia grafica ad hoc per essere incentrata sul mondo Amazon Prime Video. Comunque è presente l’Amazon App Store per installare nuove applicazioni ed è fornito di quasi tutte le app presenti sul Play Store della Mi TV.

Il prezzo della Fire TV Stick è di 39,99 Euro per la variante Classic, 59,99 Euro per la variante con uscita video 4K, disponibili su Amazon.it.

Disponibilità e prezzo

Xiaomi Mi TV Stick è un gadget economico, semplice da installare, semplice da trasportare e con un buon rapporto qualità prezzo. Indubbiamente molto utile per le vacanze così da rendere Smart qualsiasi TV ci sarà a disposizione, che sia Smart o meno, con tutti i nostri dati salvati.

E’ già disponibile in Italia al prezzo di 39,99 Euro, potete acquistarla su HomeCleaner che ringraziamo per avercela fornita.