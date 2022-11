Huawei Pay è il servizio di pagamento tramite smartphone presentato dal produttore cinese nella primavera del 2016 in Cina. Il sistema è supportato da diverse decine di istituti bancari e da vari smartphone Huawei in giro per il mondo e, a partire da luglio 2022, è disponibile ufficialmente anche in Italia.

Che cos’è, come funziona Huawei Pay e banche supportate

Huawei Pay è un sistema di pagamento che funziona tramite smartphone. Consente in sostanza di effettuare transazioni nei negozi dopo aver associato all’account e al dispositivo, in Italia, una o più carte di debito. Per effettuare un pagamento l’utente deve semplicemente avvicinare lo smartphone (o lo smartwatch, probabilmente in un prossimo futuro) dotato di NFC al POS abilitato, autorizzarlo tramite impronta digitale o codice PIN e il gioco è fatto.

La procedura di configurazione è molto semplice: basta aprire lo store HUAWEI AppGallery per cercare e quindi installare l’applicazione HUAWEI Wallet. Una volta aperta è sufficiente cliccare su “Carte di pagamento”, quindi “Aggiungi carta di pagamento” e infine avvicinare la propria carta contactless al posteriore dello smartphone vicino al chip NFC. L’inserimento avverrà quindi automaticamente e, dopo alcune conferme, potrete pagare col vostro smartphone.

Il servizo Huawei Pay al momento supporta le carte di debito emesse da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Private Banking e Fideuram su circuito PagoBANCOMAT.

Dispositivi compatibili con Huawei Pay

Huawei Pay è compatibile con la maggior parte degli smartphone Huawei in commercio, è compatibile con la maggior parte degli smartphone Huawei, dai modelli entry level come nova 9 SE ai flagship come il nuovissimo Mate 50 Pro. L’unico requisito necessario è ovviamente la presenza del modulo NFC (Near Field Communication) che sfrutta appunto per effettuare la transazione. Questo chip è nascosto internamente allo smartphone e per verificare che il vostro lo abbia è sufficiente andare in Impostazioni, Altre connessioni e vedere se è presente la voce NFC (ed abilitarla qualora sia disattivata).

Negozi, siti e app compatibili con Huawei Pay

Essendo un servizio di pagamento simile agli altri è logico che potremmo usare Huawei Pay in qualsiasi negozio che ha un POS con cui pagare contactless. Non ci sono limitazioni in questo senso dato che la tecnologia utilizzata è lo standard più diffuso.

“Siamo orgogliosi di poter affermare che l’Italia è il primo paese europeo ad annunciare questo importante traguardo nello sviluppo dei Huawei Mobile Services”, afferma Steven Huang, General Manager di Huawei CBG Italia. “Dalla pubblicazione su Huawei AppGallery dell’app BANCOMAT Pay a gennaio 2021 e di Intesa Sanpaolo Mobile a giugno dello stesso anno, nel corso dei mesi la collaborazione con questi due importanti player del settore bancario si è intensificata per arrivare al migliore dei risultati possibili che potessimo offrire ai nostri utenti. Rispetto all’aumento costante dei pagamenti digitali, una percentuale importante è rappresentata da quelli mobile. Per questo motivo garantire un servizio di mobile payment è diventato per noi una priorità improrogabile”.

Huawei continua a sviluppare il suo ecosistema HMS

Huawei Pay non è l’unica novità dell’anno per la casa cinese. Negli ultimi 18 mesi l’ecosistema dei HUAWEI Mobile Services (HMS) è cresciuto e AppGallery ha registrato un aumento del numero di applicazioni pari a un +147% rispetto al 2021.

Le app ad oggi disponibili sono oltre 200.000 in 18 diverse categorie, tra cui lifestyle, viaggi e navigazione, giochi, shopping, intrattenimento e finanza.

L’offerta cresce grazie anche al contributo di 5,75 milioni di sviluppatori in tutto il mondo con i quali Huawei lavora per migliorare l’utilizzo dello store di app. Infatti, AppGallery è intuitivamente facile da usare ed è integrata su tutti i device Huawei.