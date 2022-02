Le novità Huawei del Mobile World Congress 2022 non sono ancora finite. Dopo Super Device, Huawei MatePad e MatePad Paper, dalla fiera arrivano l’annuncio del debutto di Huawei Pay in Italia e le novità riguardanti Petal Search e Petal Maps. Procediamo però con ordine.

Huawei Pay arriva in Italia con Intesa Sanpaolo e BANCOMAT S.p.A.

L’ecosistema di servizi Huawei Mobile Services continua a crescere: grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo e BANCOMAT S.p.A. a breve sarà disponibile in Italia Huawei Pay, il wallet di pagamento che consentirà di utilizzare il proprio smartphone per effettuare pagamenti contactless nei negozi. Basta possedere un dispositivo Huawei con NFC ed essere titolari di una carta emessa da Intesa Sanpaolo su circuito PagoBANCOMAT.

“Siamo orgogliosi di poter affermare che l’Italia è il primo paese europeo ad annunciare questo importante traguardo nello sviluppo dei Huawei Mobile Services“, afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. “Dalla pubblicazione su Huawei AppGallery dell’app BANCOMAT Pay a gennaio 2021 e di Intesa Sanpaolo Mobile a giugno dello stesso anno, nel corso dei mesi la collaborazione con questi due importanti player del settore bancario si è intensificata per arrivare al migliore dei risultati possibili che potessimo offrire ai nostri utenti. Rispetto all’aumento costante dei pagamenti digitali, una percentuale importante è rappresentata da quelli mobile. Per questo motivo garantire un servizio di mobile payment è diventato per noi una priorità improrogabile“.

Molto soddisfatti per questo traguardo anche Intesa Sanpaolo e BANCOMAT S.p.A. che per bocca di Raffaella Mastrofilippo (Responsabile Prodotti Transazionali e Piattaforme di Payment di Intesa) e Paolo Salvi (Chief Information Officer di BANCOMAT) esprimono la loro soddisfazione.

Petal Search e Petal Maps

Petal Search porta la tecnologia dei motori di ricerca a un livello successivo presentando al MWC 2022 la ricerca a realtà aumentata con gli AR Glasses. Con questi ultimi gli utenti possono cercare informazioni combinando ricerche visive e vocali, anche con traduzione in tempo reale. L’esperienza viene migliorata anche dai servizi Nearby Life, che permettono di consultare informazioni sui luoghi migliori nelle vicinanze (come ristoranti, negozi e servizi), sui voli e sugli hotel.

Petal Maps mostra al MWC l’uso dell’hardware dello smartphone e degli algoritmi intelligenti per costruire funzionalità di geolocalizzazione accurate. A disposizione una gamma completa di feature e immagini, con posizionamento preciso in luoghi al chiuso e all’aperto, l’architettura 3D, la Lane Guidance, le mappe offline e la collaborazione multi-schermo tra smartphone e smartwatch.

Continuate a seguirci perché le novità dal MWC 2022 non sono di certo finite.

