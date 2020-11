Il mercato degli smartwatch è in un momento di sviluppo molto molto fiorente, tanto che è possibile trovare soluzioni di buona qualità anche a prezzi particolarmente bassi. Chiaramente non è tutto oro quello che luccica, è quindi necessario andare a comprendere bene le rinunce e i compromessi che si nascondono dietro le offerte più allettanti. Ci troviamo inoltre nella settimana del Black Friday, nella quale molti degli orologi smart che andremo a vedere oggi potrebbero finire in sconto, diventando di fatto ancora più interessanti. Per la nostra disamina abbiamo fissato una scaletta, partiremo infatti dal più completo e costoso per addentrarci in una serie di soluzioni low cost, sempre rimanendo nella fascia dei 100 euro. Per ogni nuovo smartwatch vedremo prezzo e caratteristiche e cercheremo di capire se vale davvero la pena acquistarlo.

Vediamo quindi insieme i migliori smartwatch economici, ovvero sotto i 100 euro.

Video sui Migliori Smartwatch sotto i 100 euro

Migliori Smartwatch Economici, ecco quali vedremo

Nella nostra disamina vedremo smartwatch molto diversi tra loro, sia per caratteristiche tecniche che per aspetto estetico. Vista la grande escursione di prezzo quest’ultimo sarà un aspetto interessante, infatti molte di queste soluzioni condividono in parte la loro scocca. In particolare vedremo:

Huawei Watch Fit

Amazfit Bip S

Realme Watch

Tickasa Vibrant

Amazfit Neo

Haylou LS01

Huawei Watch Fit

Il primo della nostra lista non può che essere Huawei Watch Fit, sia per il suo prezzo di 99 euro sia per le caratteristiche tecniche, ben al di sopra dei suoi sfidanti. Rispetto infatti a molti dei suoi sfidanti lui ha il GPS integrato, utilissimo all’aperto per evitare di portarci il nostro smartphone.

Esteticamente parlando si presenta minimal e curato, con una cassa rettangolare occupata per il 70% dal display. Questo è un unità OLED con curvatura 2.5D e 1.64″ di diagonale e 326 ppi con una risoluzione di 280 x 486 pixel. Essendo chiaramente dotato di questo tipo di tecnologia troviamo il pieno supporto all’Always-on Display e una serie di benefici legati alla fruibilità dell’interfaccia.

Il controllo dell’interfaccia è affidato a comode gesture di swipe nelle quattro direzioni e ad un tasto singolo posizionato a destra della cassa. Huawei Watch Fit ha un cuore sportivo, questo lo ritroviamo nel peso di soli 21 grammi e nelle 96 modalità di allenamento disponibili. Per ognuna di esse è anche disponibile un’animazione che ci spiegherà al meglio come effettuare l’esercizio.

Anche a livello di sensori è decisamente il più completo, troviamo infatti il rilevamento del battito h24, SpO2, rilevamento dei livelli di stress, qualità del sonno.

Indubbiamente il migliore del lotto, potete acquistarlo in offerta a 99 Euro sul Huawei Store e Amazon.it

Amazfit Bip S

Scendiamo di 40 euro ed ecco la nostra proposta successiva, Amazfit Bip S. Chiaramente il fatto di costare quasi la metà si intuisce facilmente già osservandolo distrattamente. E’ interamente realizzato in plastica ed ha un design abbastanza anonimo che senz’altro non lo favoriscono in uno scontro diretto con il Watch Fit.

Dal canto suo ha invece delle dimensioni molto compatte ed un peso ben distribuito di circa 30 grammi. Il display è chiaramente piccolo, 1.28″ e questo si traduce in una visibilità tutt’altro che ottimale, specialmente perchè la retroilluminazione va attivata in maniera manuale.

Premendo infatti la rotella posta sul lato destro della cassa di andrà ad illuminare il display per qualche secondo e potremo chiaramente tornare indietro nei vari menù. Nonostante sia molto economico troviamo la presenza del Bluetooth 5.0 e del GPS oltre al classico rilevamento del battito cardiaco.

Molto bruttino il menù che risulta confusionario e privo di funzionalità interessanti per le notifiche. Queste potranno infatti unicamente essere visualizzate senza possibilità di interagire. Male anche le attività di allenamento che purtroppo sono solo 10.

Disponibile su

Realme Watch

Prendiamo un Bip S, leviamogli 5 euro di listino per arrivare a 54,99€ ed eccovi servito Realme Watch. Vorremo poter spendere parole di elogio su questo smartwatch ma purtroppo non è così.

Esteticamente parlando è infatti molto anonimo e condivide quasi del tutto l’estetica con l’Amazfit visto poco fa. La plastica la fa quindi da padrona, pur risultando abbastanza solido al tatto e privo di qualsiasi imperfezione estetica. Rispetto a Bip S perdiamo purtroppo il GPS, in favore però di un display leggermente più grande.

Troviamo infatti un’unità da 1.4″ LCD non particolarmente definita ma più che sufficiente anche per l’uso in esterna. Il peso è di soli 35 grammi incluso il cinturino, rendendolo di fatto molto comodo per essere indossato in qualsiasi momento della giornata. L’unico problema concreto è il cinturino, è infatti poco traspirante e causa un eccessiva sudorazione durante l’attività sportiva.

A livello di sensori troviamo quelli di base: rilevamento del battito cardiaco, SpO2 e controllo del sonno. Fortunatamente il software è stato aggiornato da qualche giorno, introducendo la lingua italiana che però non troviamo nelle watchface personalizzabili. L’ultimo difetto riguarda le notifiche, per qualche motivo che ci sfugge è possibile visualizzare solo l’ultima.

Disponibile a circa 50 Euro su Amazon.it

Tickasa Vibrant

Nella nostra lista dei migliori smartwatch scendiamo ora sotto i 50 euro con Tickasa Vibrant, soluzione economica della nota azienda Tickwatch. Rispetto a Realme Watch lui ha il GPS integrato, utilizzabile però solo in alcune modalità di allenamento.

Esteticamente parlando è innegabile che sia identico a Realme Watch e Amazfit Bip S, tanto che anche il peso rimane analogo e di soli 35 grammi. Abbiamo invece apprezzato il cinturino in gomma che presenta nella nostra colorazione delle finiture verdi che ne sottolineano il carattere sportivo.

Frontalmente il display è da 1.3″, con qualità abbastanza deludente. I pixel infatti si vedono ad occhio nudo e la finitura lucida non aiuta quando ci troviamo sotto fonti luminose dirette. Non abbiamo inoltre la luminosità automatica, vista l’assenza del sensore dedicato.

Anche a livello di sensori purtroppo le rinunce si fanno notare, il battito cardiaco ha infatti uno scarto medio del 10% circa rispetto ai suoi sfidanti migliori. Male anche le traduzioni che purtroppo sono spesso sbagliate all’interno di alcuni menù.

Disponibile su Gearbest al prezzo di 50 Euro

Amazfit Neo

Lo avevamo visto qualche giorno fa in una recensione dedicata e non potevamo non inserirlo nella nostra lista. Non possiamo definirlo completamente smart ma il suo design iconico e l’innegabile somiglianza con i vecchi Casio anni ’80 ce lo hanno fatto amare a prima vista.

Ci avviciniamo verso la fine della nostra lista, superando di poco i 30 euro sui vari store cinesi. Lui non ha schermi a colori o controlli touch ma i cari vecchi tasti posizionati ai lati della cassa. Il display è diviso in due zone, la prima dedicata all’orario e la seconda che mostra il tipo di funzionalità in uso, riportandone il valore sulla destra.

E’ comodo, leggero e assolutamente impossibile da sentire al polso, nonostante la presenza del rilevamento del battito cardiaco e della qualità del sonno.

Disponibile su Amazon al prezzo di circa 30 Euro.

Haylou LS01

Eccoci arrivati in fondo a questo confrontone di smartwatch con l’ultimo contendente, Haylou LS01. Lui è il più economico tra gli economici ed è possibile trovarlo intorno ai 25 euro al cambio, unico prezzo a cui sinceramente vi consigliamo di acquistarlo.

La prima assenza su uno smartwatch a questa fascia di prezzo è quella della lingua italiana, ma c’era da aspettarselo. Anche a livello estetico è abbastanza deludente, l’ennesima copia di Amazfit Bip S, nonostante la cassa sia realizzata in metallo e non in plastica come sul suo sfidante.

Il display è sempre da 1.3″ come sul Tickasa, con cui condivide pure il menù e la buona luminosità in esterna. Troviamo inoltre la certificazione di resistenza ad acqua e polvere IP68 ma purtroppo manca quella di resistenza alle immersioni fino a 5 ATM.

Tra i suoi pro troviamo il cinturino di buona fattura e il rilevamento del battito cardiaco h24 che permette comunque una durata della batteria di circa 12 giorni.

Disponibile su Amazon.it

In Conclusione

E’ stato uno scontro interessante tra i Migliori Smartwatch sotto i 100 euro che ci ha insegnato come 5 euro in questa fascia di prezzo possano effettivamente fare la differenza. Chiaramente il Huawei Watch Fit ne esce vincitore indiscusso e acquisto decisamente consigliato nel caso abbiate voglia di acquistare uno smartwatch completo senza necessariamente spendere una fortuna.

Non ci rimane che confidare in qualche sconto aggiuntivo in occasione del Black Friday per rendere questa sfida ancora più avvincente. Se volete rimanere aggiornati sui migliori sconti vi invitiamo a consultare l’articolo dedicato.