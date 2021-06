WhatsApp Web Desktop è l’app ufficiale di WhatsApp per PC e Mac, scaricabile gratis tramite il sito ufficiale whatsapp.com. L’applicazione permette di utilizzare WhatsApp su computer senza browser, a differenza invece di chi usa il semplice servizio WhatsApp Web. Di seguito spieghiamo come scaricare WhatsApp Web Desktop tramite PC e Mac.

Scaricare WhatsApp Web Desktop su PC

Cominciamo con la procedura per il download di WhatsApp Desktop sui computer con a bordo il sistema operativo Windows:

Collegati al sito ufficiale di WhatsApp, whatsapp.com Clicca sulla sezione “Scarica” per accedere all’area download Seleziona uno dei due seguenti link “Windows 8 e successive (Versione a 64-bit)” / “Windows 8 e successive (Versione a 32-bit)” per avviare il download del file WhatsAppSetup.exe Apri il file .exe per avviare l’installazione guidata di WhatsApp Desktop sul tuo PC Windows Inquadra con lo smartphone il QR Code che compare al termine dell’installazione per iniziare a usare l’app per computer

Gli unici requisiti richiesti è avere un computer con a bordo almeno il sistema operativo Windows 8 e l’app WhatsApp Messenger installata sul proprio smartphone Android.

Leggi anche: Emulatori Android per Windows e Mac: ecco la selezione dei migliori del 2021

Scaricare WhatsApp Web Desktop su Mac

Ecco invece i passaggi da seguire per installare WhatsApp Web Desktop su Mac:

Vai alla home page del sito ufficiale di WhatsApp, whatsapp.com Pigia sulla categoria “Scarica” per entrare nell’area download della piattaforma Scegli il link Mac OS X 10.10 e successive per avviare il download automatico del file WhatsApp.dmg Apri il file con estensione .dmg per lanciare l’installazione guidata Inquadra il codice QR con l’iPhone per cominciare a utilizzare l’app per realizzata appositamente per i dispositivi Mac

Così come già visto per l’app scaricabile sui PC Windows, gli unici requisiti sono il possesso dell’app WhatsApp su iPhone e il sistema operativo Mac OS X 10.10 o versioni successive.

Nota: anziché dal portale ufficiale WhatsApp, è possibile eseguire il download dell’applicazione nativa per desktop anche tramite Mac App Store a questa pagina.

Differenze con la versione per browser

Per concludere, ci teniamo a ribadire che WhatsApp Web Desktop e WhatsApp Web non sono la stessa cosa. La prima è un’app a tutti gli effetti, pensata appunto per girare in maniera ottimale su PC Windows e Mac. La seconda, invece, non è un’app, ma un servizio disponibile tramite browser collegandosi all’indirizzo Internet web.whatsapp.com.

Importante: i browser che consentono di far funzionare WhatsApp Web (QR Code incluso) sono Google Chrome, Safari, Edge e Firefox.

Dal momento che c’è ancora molta confusione sui due servizi, che in fin dei conti consentono di fare la stessa cosa – chattare dal computer – ma in modo diverso, potresti aver aperto l’articolo pensando di leggere le risposte a domande del tipo “dove trovo WhatsApp Web” o “WhatsApp Web download”.

Possiamo comunque aiutarti lo stesso con il nostro approfondimento completo su come usare WhatsApp Web su Android, oltre che su tablet. In questo stesso link trovi anche il motivo per cui tanti utenti come te scelgono di chattare su WhatsApp con il computer anziché con il proprio smartphone.

Ti potrebbe interessare anche: WhatsApp Web con smartphone disconnesso da Internet: si parte dalla beta