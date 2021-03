Aria di grandi novità in casa WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Presto infatti partirà un programma beta per WhatsApp Web, disponibile sia per gli utenti Android che per quelli iOS, che porterà una novità molto gradita, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui molte persone lavorano da casa con il proprio computer.

WhatsApp anche a telefono spento

A fornire questa succosa anticipazione è ancora una volta @WABetaInfo, che nel tempo abbiamo imparato ad apprezzare per la competenza e la credibilità delle informazioni ottenute in anteprima. Il nuovo programma beta per WhatsApp Web permetterà di utilizzare l’applicazione sul proprio computer senza che il proprio smartphone debba essere acceso o collegato alla Rete.

E grazie alla nuova funzione in arrivo sarà possibile utilizzare la versione web su quattro dispositivi contemporaneamente, un’ottima novità soprattutto per le attività commerciali che utilizzano WhatsApp Business e potranno così controllare i messaggi e rispondere al cliente da diverse postazioni.

Tra le altre novità che stanno per arrivare su WhatsApp Web Beta troviamo la possibilità di cancellare un messaggio per tutti, comodo per le chat di gruppo. Le chiamate e i messaggi da WhatsApp Web Beta funzioneranno solamente se il destinatario ha la versione più recente di WhatsApp installata sul proprio smartphone. Allo stesso modo gli utenti che dispongono di Portal, il primo dispositivo hardware di Facebook, dovranno registrarlo al programma Beta, pena l’impossibilità di effettuare chiamate. Inoltre tutti gli account WhatsApp configurati su Portal dovranno registrarsi a WhatsApp Web Beta per poter continuare a funzionare.

Al momento non ci sono informazioni relative alla data di apertura del programma beta per WhatsApp Web, ma non dovrebbe mancare molto, Continuate a seguirci per rimanere informati sull’evoluzione della situazione, molto interessante se utilizzate l’app di messaggistica anche sul vostro computer.