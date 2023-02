Da lunedì 27 febbraio a giovedì 2 marzo 2023 si svolgerà il Mobile World Congress, l’evento della telefonia mobile più importante al mondo. La domanda che tutti si fanno è: chi c’è al MWC? O meglio chi ci sarà a quello che è notoriamente conosciuto come l’appuntamento dell’anno per gli appassionati di tecnologia?

Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e scopriamo quali brand saranno presenti al Mobile World Congress di quest’anno.

I brand che parteciperanno al Mobile World Congress 2023

Ecco la lista dei brand che presenzieranno al MWC 2023 di Barcellona:

Asus

Google

HMD Global

Honor

Huawei

Lenovo

Microsoft

Motorola

Nokia

OnePlus

OPPO

realme

Samsung

Sony

TCL

ZTE

Xiaomi

Quali novità dobbiamo attenderci?

Secondo gli ultimi rumor, in occasione del prossimo Mobile World Congress Honor presenterà la serie Honor Magic V (incluse le versioni Pro e Ultimate). Sul fronte Xiaomi, potrebbe essere l’occasione ideale per l’arrivo in Europa di Xiaomi 13. In casa OPPO è possibile invece l’annuncio di OPPO Find X6 e OPPO Find X6 Pro. Allo stesso modo, su OnePlus si vocifera che potrebbe esporre il nuovo top di gamma OnePlus 11. Infine, Huawei dovrebbe sfruttare la vetrina del MWC per l’annuncio della gamma Huawei P60 o del pieghevole Mate X3.

Dove si terrà il Mobile World Congress 2023?

L’edizione di quest’anno del MWC sarà ospitata dal centro congressi Gran Via, l’enorme fiera di Barcellona con un’area espositiva di 240.000 metri quadrati, 26.000 pannelli solari installati sul tetto, 4.500 posti auto e 45 ristoranti. Come accennato nell’introduzione, la data di inizio è fissata per lunedì 27 febbraio, mentre l’ultimo giorno della fiera è in calendario per giovedì 2 marzo.