Google Pixel 7a verrà annunciato tra soli nove giorni al Google I/O 2023, ma secondo un’indiscrezione trapelata in queste ore questa potrebbe essere l’ultima volta in cui vedremo un Pixel economico, poiché i prezzi del modello base e del modello “a” stanno lentamente convergendo, e alla fine arriveranno ad un punto in cui non avrebbe più senso optare per il modello più economico.

L’indiscrezione proviene dal rinomato informatore Yogesh Brar, che su Twitter suggerisce che Google Pixel 7a potrebbe segnare la fine dei dispositivi di questa serie. Il punto lanciato da Brar ha senso, poiché c’è stata col tempo una tendenza al rialzo dei prezzi, e conseguentemente anche delle specifiche di questi modelli, rendendo i modelli della serie “a” quasi identici ai modelli base della serie Pixel.

Pixel a series seems to be coming to an end. With the spec and price bump on the Pixel 7a, it is certain that there won't be any 8a coming.

Google will likely stick with vanilla and Pro models alongside a foldable going forward. Something similar might happen with Samsung

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 1, 2023