Mancano ormai poche ore all’evento di presentazione di OnePlus 8T, in programma per domani a partire dalle ore 16:00, ed in Rete sono apparse quelle che potrebbero essere le prime immagini dal vivo dello smartphone, offrendoci così la possibilità di capire quello che sarà il suo aspetto.

In particolare, le immagini, pubblicate su Twitter da Ishan Agarwal, ci mostrano quella che dovrebbe essere la colorazione Aquamarine Green (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

OnePlus 8T si mostra dal vivo

Le due foto mettono in risalto la parte posteriore, sulla quale spicca il comparto fotografico con ben quattro sensori (il principale dovrebbe essere da 48 megapixel, accompagnato da uno ultra grandangolare da 16 megapixel, uno macro da 5 megapixel e uno in bianco e nero da 2 megapixel).

Tra le altre feature dello smartphone non dovrebbero mancare un display OLED da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865+ e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Se desiderate seguire in diretta l’evento di lancio (domani dalle ore 16:00 italiane), potete sfruttare questi link:

Carl Pei ha salutato OnePlus

Ma l’evento di lancio di OnePlus 8T potrebbe essere rovinato da una notizia che sta circolando in Rete da qualche ora e che potrebbe rattristare tanti fan dell’azienda: Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, pare che abbia abbandonato il produttore cinese.

L’utente u/JonSigur su Reddit ha pubblicato le due seguenti foto che dovrebbero essere relative a documenti interni dell’azienda cinese e che suggeriscono l’intervenuto cambio della leadership:

Non è chiaro se Carl Pei abbia lasciato l’azienda per sua scelta o se sia stato licenziato ma tra le ragioni delle divergenze con il CEO Pete Lau vi potrebbe essere la gamma OnePlus Nord.

Già impegnato in un nuovo progetto

Nelle ultime ore le indiscrezioni si sono susseguite senza sosta e, stando ad una di esse, Carl Pei non ha alcuna intenzione di entrare in Samsung, in quanto desidera avviare una propria azienda e ha già iniziato a raccogliere capitali da vari investitori.

Resta da capire se Pei resterà nel mondo degli smartphone o se punterà su un altro settore della tecnologia (senza dubbio le alternative non mancano) e probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.