Esistono numerose app per vedere la TV su Android, sia gratis sia a pagamento. In questo articolo abbiamo voluto raccogliere soltanto le applicazioni migliori, descrivendo in breve ognuna di loro: se non hai altre domande iniziamo subito.

App per vedere la TV sui dispositivi Android

Ecco l’elenco delle migliori app per vedere la TV sui dispositivi mobili con sistema operativo Android:

RaiPlay

RaiPlay è l’app ufficiale della televisione di Stato che consente di vedere la diretta dei canali televisivi appartenenti al gruppo Rai.

È disponibile il live streaming dei seguenti canali:

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai 4

Rai 5

Rai Movie

Rai Premium

Rai Storia

Rai Yoyo

Rai Gulp

Rai News 24

Rai Sport+ HD

Rai Sport

Rai Scuola

Rai Radio 2

Per avere accesso al live dei canali televisivi Rai è sufficiente aprire l’app, selezionare la voce Canali Tv dalla home page e fare tap su Dirette. Dopodiché si apre una nuova schermata con tutti i canali Rai disponibili: da qui basta un tap sull’icona Play per avviare la diretta streaming.

La diretta comunque non comincia subito, in quanto prima vengono caricati due spot pubblicitari della durata ciascuno di circa 10-15 secondi. Inoltre, se ancora non l’hai fatto, viene richiesta la registrazione di un nuovo account. Si tratta di una procedura molto semplice, per la quale occorre un indirizzo email oppure il login tramite il profilo Facebook o l’account Google.

L’app RaiPlay offre poi una sezione on-demand con un ricco catalogo di contenuti, tra cui si annoverano film, serie tv e documentari. Tutti i film e le serie presenti all’interno della collezione On-demand sono gratuiti, e tra le altre cose sono presenti numerosi titoli etichettati come “esclusiva RaiPlay”.

Mediaset Play Infinity

Mediaset Play Infinity (in precedenza nota come Mediaset Play) è la controparte di Rai Play per i canali tv Mediaset. Nasce dall’unione di Mediaset Play e Infinity, il precedente servizio on-demand a pagamento del gruppo Mediaset ,dove erano presenti i contenuti multimediali trasmessi dal servizio Mediaset Premium.

Grazie a Mediaset Play Infinity è possibile vedere la diretta televisiva dei seguenti canali tv:

Canale 5

Italia 1

Rete 4

Canale 20

La5

Italia 2

Cine34

Mediaset Extra

Focus

Top Crime

Iris

Boing

Cartoonito

Tgcom24

Radio 105 Tv

R101 Tv

Virgin Radio Tv

Radio Monte Carlo

Il funzionamento dell’app è semplice e alla portata di tutti. Dopo aver completato il download avvia l’app, quindi pigia sulla categoria Dirette e fai tap sul tasto Diretta in corrispondenza del canale televisivo desiderato. Dopo pochi secondi di attesa il video comincia con uno o due annunci pubblicitari, per poi lasciare spazio al live streaming del canale vero e proprio.

Oltre alla diretta televisiva dei canali del gruppo Mediaset, l’app consente di accedere a un ampio catalogo di contenuti gratuiti e a pagamento tramite la sezione Catalogo, dove sono presenti i video di programmi tv, fiction e serie televisivi, cartoni animati e documentari.

Per concludere, l’integrazione con il servizio a pagamento Infinity+ permette di avere accesso a migliaia di contenuti fra film, serie tv e cartoni, anche in risoluzione 4K.

Inoltre, grazie all’abbonamento a Infinity+ si ha la possibilità di vedere in anteprima in streaming un film uscito da poco nelle sale cinematografiche. Per attivare la prova gratuita del servizio pigia sul tasto Prova gratis Infinity+: la durata è di 7 giorni, poi puoi scegliere se disdire o rinnovare l’abbonamento mensilmente (7,99 euro), ogni sei mesi (39 euro) o una volta all’anno (69 euro).

WittyTv

Restando in ambito Mediaset, WittyTv rappresenta una valida alternativa a Mediaset Play Infinity per tutti gli utenti appassionati ai programmi prodotti dalla Fascino, la società di produzione televisiva di Maria De Filippi. Con WittyTv hai accesso ai video dei seguenti programmi:

La sezione Originals consente invece di accedere a contenuti esclusivi e al backstage dei programmi della Fascino. Su Witty Originals, ad esempio, puoi vedere tutte le puntate di Giorti, il docu-reality online condotto da Giulia De Lellis e Gemma Galgani, le rubriche In linea diretta con, Ho voglia di Tech, Witty’Scoppia, Witty Skills, Witty With, Una vita in bianco, Witty Parterre, Witty Music Video, Google Bar e Timeline.

L’app di WittyTv non è però soltanto un catalogo online con repliche e dietro le quinte, ma dispone anche della funzione live, tramite la quale è possibile seguire in diretta streaming i programmi televisivi prodotti dalla Fascino e in onda su Canale 5. Per accedervi apri l’app e fai tap sulla voce Live Now del menu inferiore e attendi il caricamento del filmato. Inoltre è presente anche la comoda opzione Restart, grazie alla quale puoi rivedere dall’inizio un programma già iniziato.

Discovery+

Un’altra app per vedere la TV sullo smartphone è Discovery+, la piattaforma streaming del gruppo Discovery.

Anche in questo caso il funzionamento è semplicissimo. Apri l’app, pigia su Sì, è corretto per confermare il Paese di residenza, quindi fai tap su Accetto per accettare le condizioni sulla privacy, e infine vai su Canali per avere accesso all’intera programmazione dei canali Discovery.

Puoi scegliere di vedere lo streaming di:

Real Time

Nove

DMAX

Home and Garden TV (HGTV)

Eurosport 1

Eurosport 2

Giallo

Food Network

Motor Trend

K2

Frisbee

Per usufruire della visione live dei canali televisivi riportati qui sopra è sufficiente la registrazione di un account gratuito: dalla home vai su Account, pigia su Accedi e, subito dopo, sul link Registrati; nella nuova schermata fai tap sul bottone Registrati sotto Free Discovery+, compila i campi richiesti e pigia di nuovo su Registrati per confermare la creazione di un nuovo account.

Nello stesso catalogo sono presenti anche i canali Animal Planet, Discovery Science, Discovery Investigation, Discovery Channel e Discovery+ Originals, ma nessuno di questi dà accesso alla diretta. Poco male comunque, dal momento che ognuno di loro dà accesso a migliaia di contenuti on demand (a pagamento).

Con i piani Discover+ (3,99 euro al mese) e Discovery+ and Eurosport (7,99 euro al mese) hai accesso ai contenuti discovery+ Originals, 5 canali premium, l’intera programmazione televisiva di Discovery+ e tutto il catalogo senza interruzioni pubblicitarie.

TIMvision

Un’ulteriore soluzione per avere la tv digitale terrestre su Android è TIMvision, il servizio streaming dell’operatore TIM. Per gli utenti che a casa hanno la linea fissa TIM con attiva una delle seguenti offerte – TIM Super, TIM Connect e TIM Smart – hanno il servizio TIMvision incluso nel prezzo.

Ecco quali sono i canali che puoi vedere con TIMvision:

Canale 5

Italia 1

Rete 4

Nove

Sky Uno

Sky Arte

Sky Sport24

Sky Tg24

Canale 20

Iris

Paramount Network

La5

Real Time

Food Network

Cine34

Focus

Giallo

Top Crime

K2

Frisbee

Super!

Spike

Tgcom24

DMAX

Mediaset Extra

HGTV

Motor Trend

Italia 2

VH1

TIMvision dispone inoltre di un ampio catalogo di film e serie tv all’interno delle sezioni Cinema e Serie. Puoi anche eseguire il download di un contenuto e vederlo comodamente offline in un secondo momento: tale opzione è tra le più gettonate dalle nuove generazioni, specialmente da chi non dispone di una linea stabile o abbastanza potente da supportare due o più dispositivi collegati in contemporanea a un servizio di streaming on demand.

NOW

A differenza di altre app tv italiane gratis elencate qui sopra, NOW offre sì la possibilità di vedere la televisione in streaming, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento. Si tratta di una piattaforma collegata direttamente a Sky, di cui propone la programmazione televisiva completa solo e soltanto online.

Con NOW puoi guardare in streaming i seguenti canali:

Pass Cinema e Entertainment

Sky Uno

Sky Atlantic

Fox

Fox Crime

MTV

Comedy Central

Sky Arte

National Geographic

History

Sky Tg24

Sky Sport24

Eurosport 1

Eurosport 2

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Due

Sky Cinema Collection

Sky Cinema Family

Sky Cinema Drama

Sky Cinema Action

Sky Cinema Romance

Sky Cinema Suspense

Sky Cinema Comedy

Pass Sport

Sky Sport 24

Sky Sport Uno

Sky Sport Serie A

Sky Sport Football

Sky Sport Arena

Sky Sport Collection

Sky Sport NBA

Sky Sport F1

Sky Sport MotoGP

Eurosport 1

Eurosport 2

Per quanto riguarda i prezzi, Pass Cinema e Entertaiment è in promo a 3 euro il primo mese per i nuovi clienti, e alla scadenza del periodo promozionale il rinnovo è offerto a 14,99 euro al mese. Un mese di Sport costa invece 29,99 euro.

Importante: i contenuti delle sezioni Cinema, Entertainment e Sport sono trasmessi sui televisori compatibili con uno standard video pari a 1080p, sia gli eventi live che quelli on-demand, mentre da dispositivo mobile è garantito il 720p. Inoltre, mentre il pass Cinema & Entertainment può essere visto su due schermi in contemporanea, la visione dei canali inclusi nel pass Sport è ammessa solo su uno schermo per volta; ciò per evitare che un cliente Now condiva il suo abbonamento anche con due o più persone.

Sky Go

Gli abbonati alla pay-tv Sky possono fare affidamento invece su Sky Go, la piattaforma di streaming on demand inclusa nell’abbonamento Sky. Sky Go è disponibile anche come app Android, scaricabile gratuitamente da Google Play Store. Così come NOW, anche Sky Go figura nella lista delle migliori applicazioni per vedere la TV, nel caso specifico i canali di Sky.

E per chi è alla ricerca della migliore esperienza possibile esiste Sky Go Plus, un servizio a pagamento dedicato ai clienti Sky che aggiunge funzioni extra quali:

Download & Play , per scaricare i contenuti on demand e rivederli offline

, per scaricare i contenuti on demand e rivederli offline Restart, Pausa e Replay, per rivedere dall’inizio un programma in diretta o guardare soltanto una scena già trasmessa

Sky Go Plus è incluso nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo per i clienti alla pay-tv inglese con profilo Sky Open o Sky Smart.

Importante: su mobile (smartphone o tablet) lo standard video degli eventi trasmessi su Sky Go è l’SD (720p). Per guardare i film, le serie, gli show e gli eventi sportivi Sky in alta definizione (1080p) occorre disporre di una Smart TV compatibile o un computer.

Kodi

Chiudiamo la parentesi Sky e torniamo concentrarci sulle app per vedere la TV digitale terrestre su Android, come ad esempio Kodi. Si tratta di un lettore multimediale open source, compatibile con la quasi totalità dei file audio e video, oltre che dei formati Dolby Atmos, HDR e 4K.

Per guardare la televisione online con Kodi è sufficiente avere l’applicazione aggiornata all’ultima versione e una lista di canali italiani in chiaro. Inoltre è necessario abilitare le origini sconosciute, in modo così da poter aggiungere un add-on specifico per la visione dei canali in streaming. Di fatto, se la si usa come app per guardare la TV, il funzionamento di Kodi è simile in tutto e per tutto a quello di un’app basata sul sistema IPTV (Internet Protocol Television).

Ecco i passaggi da seguire per caricare una lista IPTV a partire dalla versione Kodi 17:

Apri Kodi

Vai su TV e pigia su Inserisci browser Add-On

Pigia su IPTV Simple Client, dopodiché su Installa per confermare l’installazione

Fai tap sul bottone Configura per avviare la configurazione

Inserisci l’url della playlist sotto Destinazione remota oppure il percorso del file .m3u sotto Destinazione locale

Pigia su OK per confermare e avviare il caricamento della lista dei canali

Torna su TV e seleziona una delle televisioni online a scelta

Detto questo, ti conferiamo che Kodi rimane una delle app per vedere la TV gratis più affidabili.

TVdream

Insieme a Kodi, TVdream è tra le app per vedere la TV su Android più popolari al momento. Il progetto nasce nel 2008 dall’idea dell’allora 23enne Giuseppe Favarò. Trea anni più tardi nasce il software per Windows TVdream Player, mentre il debutto ufficiale su Android risale al 2014. Oggi il database di TVdream conta più di 900 schede per emittenti televisive, programmi tv e servizi di streaming online, offrendo in particolare un’ottima copertura per le reti locali.

A seguire una breve lista dei canali televisivi che puoi vedere con TVdream:

Rossini TV

Fano TV

Tele One

Telenostra

Davvero TV

Prima Tivvù

Radio System Tv

Rei TV

Teatro TV

Babayaga TV

Lac TV

La Tr3

One TV Emilia

Radio Bianconera Tv

Telebari

SuperSix

Radiolina TV

Canale 3 Toscana

Bloomberg: Business News

Un’altra app per vedere la TV su smartphone è Bloomberg: Business News, grazie alla quale si ha accesso gratuitamente alla Bloomberg Television, punto di riferimento a livello internazionale per chiunque sia interessato alle notizie di economia e finanza.

L’applicazione permette anche di guardare contenuti multimediali esclusivi, scelti direttamente dallo staff editoriale della Bloomberg Television tra quelli disponibili e che hanno per oggetto spesso tematiche collegate agli argomenti più rilevanti della giornata.

IPTV Extreme

In conclusione alla nostra guida sulle migliori app per vedere la TV su Android, indichiamo quella che a nostro parere è la soluzione più affidabile di IPTV, il sistema che consente di guardare lo streaming TV gratis.

Il nome che scegliamo di spendere è IPTV Extreme: pensiamo sia il programma Android per vedere la TV su smartphone o tablet migliore in circolazione se si è alla ricerca di un’applicazione basata sul sistema IPTV. Sviluppata dall’italiano Paolo Turatti, consente la visione di una playlist IPTV online gratuita o di una propria playlist. Tra le sue funzioni più interessanti si annoverano la possibilità di registrare un canale o un programma televisivo specifico, insieme all’opportunità di usare una connessione VPN senza avere la necessità di installare un’app secondaria. Inoltre è dotata di un’interfaccia semplice e intuitiva, che rende il suo utilizzo facile anche per chi si approccia per la prima volta al sistema IPTV.

Un ulteriore dettaglio da prendere in considerazione è la sua velocità, caratteristica che la rende un’app completa anche nella sua versione gratuita.

Importante: al primo avvio l’app non ospita né playlist né canali. Sta all’utente quindi cercare una lista in uno dei tanti forum presenti in rete o su Telegram.

Segue ora la spiegazione passo dopo passo per inserire la prima playlist IPTV e procedere con la configurazione:

Apri l’app IPTV Extreme Fai tap sull’icona dei tre puntini in a destra, quindi seleziona Playlist e poi in rapida successione Aggiungi Playlist e File o Link Playlist Digita su Nome Playlist il nome che vuoi assegnare alla playlist Copia e incolla sul campo Link della Playlist il link della playlist IPTV trovata in precedenza in rete Pigia sul bottone OK per confermare Fai tap su Attiva per selezionare la playlist appena salvata, dopodiché comincia il download della lista canali

Nota: oltre alla versione gratuita, ne esiste anche una versione a pagamento – IPTV Extreme Pro (disponibile a questo link) – che migliora ulteriormente velocità di base e stabilità dell’app.

Conclusioni

E con questo è davvero tutto, ci auguriamo di aver risposto in maniera esaustiva alla tua domanda su quali sono le migliori app per vedere la TV su Android. Conosci altre app non inserite nell’elenco che consentono di guardare la TV in streaming su Android? Se sì, quali? Lascia pure un commento qui sotto, siamo felici se puoi offrire un contributo prezioso per rendere questa guida ancora più completa.