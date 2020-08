Sony Xperia 5 II si sarebbe mostrato in un’immagine grazie al solito @evleaks: il nuovo smartphone, che in base alle indiscrezioni potrebbe essere uno dei dispositivi 5G più compatti, non pare discostarsi molto dal suo predecessore. Andiamo a scoprirne insieme il design.

Ecco come dovrebbe essere il design di Sony Xperia 5 II

Evan Blass ne è sicuro: quello ritratto qui in basso è Sony Xperia 5 II, successore dello smartphone che debuttò a IFA 2019 e disponibile in Italia dallo scorso ottobre. Possiamo dedurre alcune delle sue caratteristiche in base al render, ma per ora non sono stati forniti dettagli precisi sulle specifiche, a eccezione di quanto sappiamo da qualche mese grazie ai rumor.

Questi parlavano di uno smartphone con schermo sotto ai 6 pollici e SoC Qualcomm Snapdragon 855 con modem 5G, ma per il momento i dettagli latitano un po’. Possiamo invece apprezzare quello che dovrebbe essere il design di Sony Xperia 5 II dall’immagine qui sotto.

Il presunto Sony Xperia 5 II disporrebbe di un display 21:9 con cornici non troppo sottili nelle parti superiore e inferiore, una tripla fotocamera posteriore con lenti Zeiss e diversi pulsanti sul lato destro: partendo dall’alto dovrebbero trovare posto il bilanciere del volume e il sensore di impronte integrato, accompagnati da due tasti extra. Ammettendo che il tasto power corrisponda al lettore di impronte e che uno dei due sia riservato alla fotocamera, rimane il “mistero” relativo all’ultimo: altro pulsante per il comparto fotografico? Pulsante rimappabile? Ci tocca aspettare per scoprirlo.

Questo è tutto ciò che per il momento sappiamo su Sony Xperia 5 II. Continuate a seguirci per conoscere altri dettagli, in attesa del lancio che avverrà presumibilmente il prossimo autunno.

in copertina Sony Xperia 5