Huawei, riprendendo in parte il design che abbiamo visto con Huawei Mate Xs, continua a sviluppare idee e prototipi su futuri smartphone con display particolari. In questo caso, come avremo modo di vedere, non stiamo parlando di display pieghevoli, ma in realtà di smartphone con display estraibili. I brevetti sono stati approvati il 14 aprile dal CNIPA (China National Intellectual Property Administration), dopo essere stati aggiunti anche nel database WIPO (World Intellectual Property Organization).

Brevetti mostrano display estraibili

I brevetti mostrano due smartphone simili ma con un differente sistema di estrazione del display. Infatti, il modello A presenta un pannello estraibile di dimensioni inferiori rispetto a quello del modello B, ma non per questo meno interessante. La superficie del telefono mostra un pannello tutto schermo senza alcun tipo di notch o fotocamera frontale, con il display estraibile verso il lato destro. Lo schermo sul retro ha una dimensione inferiore rispetto a quello frontale, per via dell’alloggiamento del sistema di fotocamere triplo

Tramite un semplice swipe verso destra il pannello posteriore viene aggiunto a quello anteriore, garantendo così un’area di utilizzo incrementata di circa il 30%. Anche se dal design non è possibile notarlo, è probabile che Huawei implementerà anche un qualche sistema di “blocco” per evitare l’estrazione involontaria del pannello durante il suo utilizzo.

Venendo invece al modello B, in questo caso Huawei ha optato per un design differente e un sistema di estrazione diverso. Ad esempio, il modulo fotografico triplo è stato spostato sul lato sinistro, mentre il pannello estraibile protrude sulla sinistra e non più sulla destra come nel modello A. Poiché l’estensione viene verso la parte sinistra, anche la porzione destra cresce di dimensioni. Questo dovrebbe garantire all’utente un incremento del display di circa il 50%.

Che ne pensate di questi brevetti? Sareste interessati ad un utilizzare smartphone display estraibile piuttosto che pieghevole? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

In copertina Huawei Mate Xs