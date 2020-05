Malgrado gli smartphone di Sony non siano tra i più popolari, l’azienda nipponica dà fondo a tutto il suo know how per produrre oggetti estremamente validi. L’hardware di Sony Xperia 1 II mette soggezione, a partire dal display HDR OLED 4K passando per il SoC Qualcomm Snapdragon 865 e le tre fotocamere posteriori con ottiche Zeiss.

Sony Xperia 1 II è ufficiale da febbraio, ma allo stato attuale si può solo preordinare al prezzo di 1.199 euro. Decisamente tanti ma non troppi se si considera la scheda tecnica, la concorrenza e l’offerta di lancio che include le cuffie auricolari TWS WF-1000XM3 da 249 euro, listino alla mano.

Chi fosse in attesa della propria unità o chi fosse affascinato dal progetto ma non dal prezzo può consolarsi con gli sfondi inclusi a bordo di Sony Xperia 1 II, estrapolati dal firmware stock. Sono 25, ciascuno alla risoluzione originale di 2192 x 2560 pixel: potete scaricare il zip che li contiene tutti seguendo questo link.

A quest’altro indirizzo invece è disponibile il file APK degli sfondi animati, che grazie all’impegno dello sviluppatore di XDA linuxct è stato modificato per poter essere installato su tutti gli smartphone, quindi non solamente su quelli di Sony. Fateci sapere nei commenti se vi piacciono.