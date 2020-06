Torniamo nuovamente a parlare della pubblicità presente all’interno di alcune applicazioni proprietarie di aziende hi-tech di altro calibro. In questo specifico caso si parla di Samsung che, malgrado il prezzo piuttosto esoso dei terminali di fascia alta, è spesso colta a pubblicizzare i propri smartphone.

Troppi annunci su applicazioni stock?

Le lamentele arrivano sia da utenti comuni che da personaggi di un certo rilievo, come ad esempio Max Weinbach di XDA che si lancia in un piccolo sfogo su Twitter. Infatti, come potete notare dal testo presente nel tweet immortalato nell’immagine qui in basso, Weinbach fa una lista di alcune delle applicazioni Samsung che veicolano pubblicità di altri smartphone della compagnia sud coreana.

Secondo la firma di XDA l’applicazione Telefono, Musica, Meteo, Bixby, Samsung Health, Samsung Health ed altre, sarebbero colpevoli di veicolare pubblicità per promuovere servizi o l’acquisto di smartphone. Di per sé non si tratta di un comportamento illegale, ma risulta essere un po’ di cattivo gusto se mostrate su uno smartphone dal prezzo piuttosto salato.

La domanda di Weinbach è infatti piuttosto chiara e concisa: “quanta pubblicità dovrebbe esserci in un’applicazione su un telefono da 1980 euro? Zero. Dovrebbero esserci zero annunci nelle applicazioni stock”. In risposta al tweet, un utente condivide un banner pubblicitario di Samsung che incita ad acquistare Samsung Galaxy S20 su uno smartphone Galaxy S20.

Cosa ci prospetta il futuro?

Guardando all’arrivo della One UI 2.5 attesa per il rilascio durante il Q3 2020 assieme alla gamma Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Fold 2, pare che Samsung abbia intenzione di portare gli annunci pubblicitari anche a livello della schermata di blocco.

Infatti, come ben visibile in una immagine leak proveniente da uno smartphone munito di One UI 2.5, è possibile notare un annuncio pubblicitario nel bel mezzo della lockscreen. Secondo un utente pare che gli annunci contengano anche un timer di 15 secondi e che addirittura sia necessario guardare un breve video pubblicitario per poter sbloccare lo smartphone.

Riteniamo piuttosto improbabile che una soluzione del genere verrà offerta su terminali di fascia alta o premium, ma forse verrà invece indirizzata alla gamma Samsung Galaxy A(x) e Samsung Galaxy M(x). Mancano ancora diversi mesi prima che l’aggiornamento One UI 2.5 sarà rilasciato, pertanto è altamente probabile che l’azienda riveda l’implementazione di questi banner pubblicitari in relazione ai feedback dei propri utenti.

Cosa ne pensate di questa situazione? Siete d’accordo con il collega di XDA oppure non ritenete fastidiosa la pubblicità presente in alcune applicazioni proprietarie? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.