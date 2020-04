Sembra proprio che Samsung voglia puntare molto sui suoi prossimi tablet top di gamma. Ammesso che sarà questo il loro nome, Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+ potrebbero infatti avere specifiche davvero interessanti: andiamo a scoprire insieme le ultime indiscrezioni.

Samsung Galaxy Tab S7 e S7+: varianti e S Pen

Le varianti di Samsung Galaxy Tab S7 potrebbero essere almeno quattro, due per ciascuna versione: SM-T870, SM-T875, SM-T970 e SM-T975, che potrebbero corrispondere rispettivamente ai modelli Wi-Fi e cellular di Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+.

La nomenclatura è ancora in dubbio, perché da un lato pare che questi siano i nomi utilizzati internamente, dall’altro andrebbero certamente a confondere le acque per quanto riguarda l’offerta Samsung: è dunque possibile che, rimanendo in linea con gli smartphone, i tablet potranno in realtà prendere i nomi di Samsung Galaxy Tab S20 e Samsung Galaxy Tab S20+.

Senza fossilizzarci troppo su questo dettaglio, pare che i due modelli si differenzieranno soprattutto per le dimensioni del display, con il primo che dovrebbe fermarsi a 11 pollici di diagonale e il secondo che potrebbe spingersi fino a 12,4 per competere direttamente con iPad Pro di Apple.

Poteva sembrare scontato, ma le ultime indiscrezioni suggeriscono che entrambi i tablet potranno contare sul supporto alla S Pen, che con dimensioni simili potrebbe costituire una carta vincente (magari con qualche nuova apposita funzionalità).

Samsung Galaxy Tab S7 e S7+ avranno il 5G?

Come abbiamo visto, i nuovi tablet potrebbero disporre di SoC Qualcomm Snapdragon 865 e specifiche all’avanguardia: tra queste potrebbe esserci il supporto alla rete 5G. Questo perlomeno è quanto sostengono gli ultimi rumor, che optano per l’arrivo di varianti aggiuntive oltre alle quattro di cui abbiamo parlato più su.

Sembra infatti che una versione SM-T976B sia destinata al mercato europeo, ma per il momento non abbiamo tante informazioni al riguardo. Sarà disponibile solo un Samsung Galaxy Tab S7+ 5G o anche un Samsung Galaxy Tab S7 5G? Purtroppo per avere la risposta a questa domanda dovremo attendere ulteriori delucidazioni, ma sembra proprio che i prossimi tablet top di gamma del produttore non “baderanno a spese”.

in copertina Samsung Galaxy Tab S6