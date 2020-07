Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra saranno i prossimi top di gamma del produttore sud-coreano, a meno di capovolgimenti dell’ultim’ora. I due flagship hanno ormai ben pochi segreti grazie alle indiscrezioni di queste settimane, e uno degli smartphone sarebbe addirittura apparso in un video hands-on decisamente prematuro: andiamo a scoprire cosa sappiamo finora.

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra (quasi) senza segreti

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra (niente modello Plus questa volta, a quanto pare) saranno presentati il prossimo 5 agosto con uno speciale Galaxy Unpacked, ma a poco meno di un mese dall’ufficialità possiamo già delineare le caratteristiche principali della gamma.

Partendo dal display pare che almeno il modello standard possa contare su un pannello flat. Entrambi dovrebbero disporre di un display Dynamic AMOLED con supporto a HDR10+ e foro centrale per la fotocamera anteriore da 40 MP, ma il modello Ultra dovrebbe riuscire a spingersi fino ai 120 Hz (classici 60 Hz per Note 20). Quasi certa anche la presenza del sensore di impronte a ultrasuoni integrato, che potrebbe coprire un’area più ampia.

Il SoC dovrebbe essere l’Exynos 992 a 5 nm per entrambi, anche se in alcuni Paesi sarà probabilmente utilizzato lo Snapdragon 865. Lato memorie il discorso è un po’ meno preciso: lo scorso anno si partiva da 8 GB di RAM e 256 GB di storage con Note 10 e si arrivava fino a 12 GB di RAM e 512 GB con Note 10+; quest’anno diverse fonti parlano addirittura di 16 GB di RAM, anche se questo quantitativo potrebbe essere riservato alla versione “top” della variante più costosa.

Anche grazie alle immagini possiamo anticiparvi che Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe disporre di una tripla fotocamera posteriore, affiancata da flash LED e autofocus laser (niente più ToF?). Il sensore principale potrebbe arrivare a 108 MP e dovrebbe essere accompagnato da un grandangolare da 12 MP e da uno da 13 MP con zoom ibrido 10x e digitale 50x, anche se non sono ancora chiare le possibili differenze tra Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra sotto questo punto di vista.

Chiudiamo le caratteristiche tecniche con la batteria, che potrebbe essere da 4300 mAh su Samsung Galaxy Note 20 e 4500 mAh su Samsung Galaxy Note 20 Ultra, con ricarica rapida da 45 W.

Veniamo dunque al tasto dolente: il prezzo. Quanto costeranno Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra? Considerando la presenza della connettività 5G, secondo le indiscrezioni il primo potrebbe partire da una cifra intorno ai 1000 euro (999?), mentre il secondo da circa 1250 euro.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra appare in un video

Nell’attesa di poter scoprire ufficialmente i Samsung Galaxy Note 20, ecco che la stessa fonte che ha diffuso alcune foto nella giornata di ieri ha oggi condiviso un primo video hands-on di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Nonostante alcuni “camuffamenti” possiamo vedere il nuovo smartphone accanto a Galaxy Note 10+ e apprezzarne le differenze in termini di design. Vi lasciamo al video in questione: fateci sapere come sempre la vostra.