A seguito dell’arrivo in Italia di Samsung Galaxy M21, in molti si staranno chiedendo quale sarà il tipo di supporto che lo smartphone riceverà in termini di aggiornamenti di Android e patch di sicurezza. Del resto le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M21 lo rendono piuttosto appetibile considerando il display AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici, Android 10 con la One UI 2.0 e una incredibile batteria da 6000 mAh.

Aggiornamenti per Samsung Galaxy M21

Se quindi vi state chiedendo se spendere 229 euro per Samsung Galaxy M21 sia un investimento saggio e soprattutto oculato, con queste informazioni avrete sicuramente modo di scoprire se vi converrà puntare su questo smartphone oppure se sondare il terreno alla ricerca del miglior smartphone Android.

Aggiornamenti Android

Come tutti gli smartphone Android rilasciati da Samsung, anche Samsung Galaxy M21 potrà contare su almeno due major release di Android. Questi, come ben sappiamo, arrivano una volta all’anno con tempistiche che variano da smartphone a smartphone. Samsung Galaxy M21 è attualmente commercializzato con Android 10, ma è altamente probabile che riceverà anche Android 11 nel 2021 e Android 12 nel 2022.

Aggiornamenti di sicurezza

All’interno della lista Android Security Updates di Samsung, è possibile notare come Samsung Galaxy M21 faccia parte della grande famiglia di dispositivi che sono coperti da aggiornamenti di sicurezza trimestrali. Questo significa che, ogni tre mesi, lo smartphone di Samsung riceverà una patch di sicurezza cumulativa dei tre mesi precedenti.

Questo almeno sulla carta. In realtà Samsung potrebbe operare delle scelte differenti in base alle necessità del caso. In caso di bug e falle di sicurezza critici, Samsung Galaxy M21 potrebbe ricevere aggiornamenti di sicurezza prima dello scadere dei tre mesi, oppure anche poco dopo. In definitiva Samsung Galaxy M21 potrà contare su aggiornamenti di sicurezza trimestrali almeno fino ad aprile 2022.

Nuove feature

Considerando l’esperienza che abbiamo avuto con Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy S9 circa l’update bloccato alla One UI 2.1 ma che in realtà potrebbe ancora arrivare nonostante tutto, è difficile prevedere quali saranno le nuove feature che potrebbero trovare posto all’interno di Samsung Galaxy M21. Molto dipenderà da quanto Samsung potrà garantire un’esperienza utente di primo livello a seguito dell’arrivo di nuove funzionalità.

Aggiornamenti Samsung Galaxy M21

Considerando quanto detto in questi capitoli, Samsung Galaxy M21 riceverà i seguenti aggiornamenti: