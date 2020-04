Samsung Galaxy M21 arriva in Italia: il produttore sud-coreano annuncia oggi il lancio del suo nuovo smartphone, che punta forte su batteria, display AMOLED, fotocamera e prezzo contenuto.

Samsung Galaxy M21 sbarca in Italia

Samsung Galaxy M21 è stato presentato ufficialmente il mese scorso, e oggi abbiamo la conferma ufficiale dell’arrivo in Italia e del prezzo di vendita. Il nuovo smartphone di fascia medio-bassa punta molto sull’autonomia, che grazie all’enorme batteria da 6000 mAh (con ricarica rapida da 15 W) non dovrebbe costituire un problema. Il resto delle caratteristiche, giusto per fare un riepilogo, comprende display AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici, SoC Exynos 9611 octa core, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore e connettività dual 4G VoLTE (specifiche complete di Samsung Galaxy M21).

Lato software a bordo di Samsung Galaxy M21 troviamo la “solita” One UI 2.0, basata su Android 10: una personalizzazione piuttosto “pesante”, ma ricca, alla quale non è facile trovare delle mancanze. I giocatori più incalliti apprezzeranno non solo tutti i 6000 mAh della batteria, ma anche il Game Booster del chipset Exynos 9611, alimentato con l’Intelligenza Artificiale e in grado di migliorare frequenza dei fotogrammi, stabilità e consumi.

Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia, è convinto che Galaxy M21 possa presto entrare nei cuori degli italiani:

“Riteniamo che Galaxy M21 rappresenti un significativo passo avanti per la serie M. Il nuovo smartphone introduce diversi elementi di innovazione esattamente negli aspetti più desiderati dai nostri utenti, offrendo loro una batteria, un display e una fotocamera di qualità superiore, combinati ad un prezzo accessibile”

Prezzo e uscita in Italia di Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21 sarà disponibile in Italia a fine aprile esclusivamente attraverso il Samsung Shop ufficiale e Amazon.it. Le colorazioni per il nostro Paese sono tre (Black, Green e Blue), mentre il prezzo di vendita consigliato è fissato a 229 euro.

Potrebbe interessarti: Le 10 funzioni nascoste degli smartphone Samsung