Aggiornamenti in arrivo per Bixby Routines, che riceve alcune novità per gli smartphone Samsung con Android 10 e One UI 2.1 con la versione 2.5.36.5. Fra le new entry da segnalare alcune funzioni relative ai giochi e alcune correzioni.

Le novità dell’ultimo aggiornamento di Bixby Routines

Le Bixby Routines, per chi non lo sapesse, sono quelle funzioni che Samsung introdusse oltre un anno fa, utili per concatenare una serie di azioni da eseguire contemporaneamente per uno scenario specifico: ad esempio il momento del risveglio, con le azioni collegate per accendere le luci, avviare la riproduzione delle notizie del giorno e tirare su le tapparelle con un solo comando, poniamo “Buongiorno”.

Ecco, tale funzione sta ricevendo un nuovo aggiornamento introdotto con la versione 2.5.36.5 pensato in particolare per i gamer. In sostanza, ora chi possiede uno smartphone con la One UI 2.1 può dire ai propri dispositivi di eseguire una determinata azione ogni volta che gioca a un titolo.

Ad esempio è possibile decidere di impostare automaticamente lo schermo a un livello di luminosità specifico, abilitare o disabilitare il filtro Blu e altre azioni di vario genere.

Si tratta di un aggiornamento in fase di roll out, lo ribadiamo, solo per gli smartphone Samsung aggiornati ad Android 10 e con la One UI 2.1. Per installarlo, laddove disponibile, è necessario recarsi nelle impostazioni, su “Informazioni sulle Bixby Routines” e toccare su “Aggiorna”.

In copertina Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

