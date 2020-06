Samsung Galaxy S20 Lite potrebbe essere lanciato in occasione del CES 2021, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che potrebbe arrivare sul mercato con un nome diverso.

Max Weinbach, un noto tipster, ha affermato che Galaxy S20 Lite verrà presentato probabilmente durante il CES a gennaio 2021, tuttavia Ross Young, un noto analista, prevede un periodo di lancio diverso, inoltre ha affermato che il dispositivo potrebbe non essere chiamato Galaxy S20 Lite.

Galaxy S20 Lite potrebbe esordire al CES 2021 con un nome diverso

Ross Young sostiene di avere indizi sul fatto che lo smartphone si chiamerà Galaxy S20 FE e che arriverà per le festività natalizie di quest’anno e forse anche prima.

Samsung Galaxy S10 Lite è stato lanciato a gennaio di quest’anno e Weinbach sembra portato a pensare che Samsung si atterrà allo stesso ciclo di rilascio e non anticiperà l’uscita di Galaxy S20 Lite, anche per il fatto che pur non essendo un flagship, Galaxy S10 Lite vanta specifiche di tutto rispetto.

Galaxy S20 Lite potrebbe impiegare il SoC Snapdragon 865 se debutterà a gennaio 2021, quando lo Snapdragon 875 sarà probabilmente alle porte.

“Galaxy S20 Lite” sembrerà un incrocio tra Galaxy S20 e Note 20

Sulla base di Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S20 Lite, o come verrà chiamato, probabilmente sembrerà un incrocio tra Galaxy S20 e Galaxy Note 20 con un foro al centro del display per alloggiare la fotocamera frontale e cornici piuttosto sottili realizzate probabilmente in metallo e vetro.

Il futuro dispositivo di Samsung offrirà probabilmente un flat display Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di almeno 90 Hz, tuttavia Samsung potrebbe optare per un display a 60 Hz per ridurre i costi.

In ogni caso, l’arrivo di questo smartphone è ancora lontano e molte cose potrebbero cambiare drasticamente nei prossimi mesi.

