Ufficializzato il 21 luglio 2020, OnePlus Nord è uno smartphone di fascia media con specifiche tecniche da killer di fascia alta. iFixit ha effettuato un completo smontaggio del dispositivo per valutarne il livello di riparabilità e mettere a nudo i segreti che OnePlus ha nascosto al suo interno.

La guida di iFixit sullo smontaggio dello smartphone OnePlus Nord è utile per chi dovesse incorrere in problemi che richiedono di disassemblare il dispositivo e come al solito è chiara e dettagliata e completa di immagini che accompagnano l’utente in tutti i passaggi.

OnePlus Nord è facilmente riparabile, a parte il display

Complessivamente, l’analisi dello smontaggio di OnePlus Nord raggiunge la sufficienza, infatti il punteggio di riparabilità assegnato da iFixit è di sei su dieci.

Tra i punti a favore si segnala il fatto che basta un solo cacciavite a croce per ogni tipo di intervento, inoltre quasi tutti i componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro.

La batteria può essere sostituita una volta tolta la schermatura della scheda madre, tuttavia la cella aderisce poco ed è dotata di una linguetta di estrazione per poter essere rimossa facilmente. Il Pannello posteriore è incollato, ma può essere rimosso senza dover applicare del calore.

La nota negativa riguarda il fatto che non è stata data la priorità alla sostituzione dello schermo, che rappresenta una delle riparazioni più comuni.

Il video sottostante mostra una rapida panoramica del processo di smontaggio dello smartphone OnePlus Nord, mentre la guida dettagliata di iFixit è disponibile qui.